Colombia, listo para el duelo número 29 ante México, ¿cuándo y dónde se volverán a enfrentar?

Hace ya un año y 10 meses que estos dos seleccionados no se enfrentan. Les contamos qué jugadores colombianos repiten.

  James Rodríguez, quien juega con León de México, tiene gran conocimiento de este rival. FOTO CORTESÍA FCF
    James Rodríguez, quien juega con León de México, tiene gran conocimiento de este rival. FOTO CORTESÍA FCF
  Richard Ríos llega a la Selección tras unos partidos duros con el Benfina de Portugal. Oportunidad para oxigenarse. FOTO CORTESÍA FCF
    Richard Ríos llega a la Selección tras unos partidos duros con el Benfina de Portugal. Oportunidad para oxigenarse. FOTO CORTESÍA FCF
09 de octubre de 2025
La Selección Colombia de mayores continúa preparando el partido amistoso que disputará frente a México el sábado 11 de octubre en el AT&T Stadium, un escenario ubicado en Arlington, Estados Unidos, que tiene capacidad para albergar a 80.000 aficionados.

El encuentro deportivo, previsto para las 8:00 de la noche (hora colombiana), ha despertado gran interés entre los hinchas, pues ambos elencos están clasificados para el Mundial de 2026. Los cafeteros, luego de ocupar el tercer lugar en la Eliminatoria sudamericana, y los manitos, dueños de una plaza por ser anfitriones junto a Estados Unidos y Canadá.

Las selecciones de fútbol de categoría mayor de Colombia y México se han enfrentado un total de 28 veces en su historia, según las estadísticas que incluyen encuentros amistosos, Copa América y Copa Oro. El dominio, por estrecho margen, es de los mexicanos, que se han impuesto en 10 ocasiones, por 9 de los colombianos. Los otros compromisos entre ambos terminaron en empate.

Lea aquí: Sudamérica se pone en modo Mundial: estos serán los partidos de la ventana Fifa

Uno de los partidos que más se recuerda entre estos dos elencos fue la final de la Copa América de 2001 en Bogotá, en la que Colombia se impuso por 1-0 con gol de Iván Ramiro Córdoba.

Es de anotar también que la primera vez que estos dos seleccionados midieron fuerzas fue en 1938, también en un juego de carácter amistoso, en el que México ganó por 3-1.

Richard Ríos llega a la Selección tras unos partidos duros con el Benfina de Portugal. Oportunidad para oxigenarse. FOTO CORTESÍA FCF
Richard Ríos llega a la Selección tras unos partidos duros con el Benfina de Portugal. Oportunidad para oxigenarse. FOTO CORTESÍA FCF

La última vez que se enfrentaron

Y el duelo más reciente se cumplió hace ya un año y 10 meses en Los Ángeles, el 16 de diciembre de 2023, también de preparación. En esa ocasión, el equipo Tricolor, orientado por el argentino Néstor Lorenzo, se impuso por 3-2 sobre los aztecas con goles de Andrés Felipe Reyes (55’), Roger Martínez (69’) y Carlos Andrés Gómez (90+2’). Los mexicanos, bajo la batuta de Jaime Lozano, anotaron con Omar Govea (40’) y Guillermo Martínez (50’).

Para tener una referencia más completa, Colombia formó con: David Ospina (capitán) en el arco; Juan David Mosquera, Andrés Reyes, Brayan Vera y Samuel Velásquez en la defensa; Jorman Campuzano, Sebastián Gómez, Ian Carlo Poveda y Daniel Ruiz en el mediocampo; y en el ataque con Roger Martínez y Juan Camilo “Cucho” Hernández.

Ospina y Hernández hacen parte de los convocados por Lorenzo para el compromiso de este sábado venidero.

Lea aquí: Colombia llega con la balanza a su favor al duelo ante México: así está el historial entre ambas selecciones

Este viernes 10 de octubre, el director técnico Néstor Lorenzo ofrecerá una conferencia de prensa a las 10:00 a.m. para hablar del encuentro en el Dallas Plano Marriott at Legacy Town Center de Plano, en Texas. En la tarde (3:45 p.m.) habrá zona mixta con los jugadores y entrenamiento en el AT&T Stadium, señaló la Federación Colombiana de Fútbol.

¿A qué horas será el partido Colombia vs México?
¿Quién ganó el último partido entre Colombia y México?

A las 8:00 de la noche (hora colombiana) en el AT&T Stadium, un escenario ubicado en Arlington, Estados Unidos, con capacidad para 80.000 aficionados.

Colombia, orientada por Néstor Lorenzo, se impuso por 3-2 con goles de Andrés Felipe Reyes, Roger Martínez y Carlos Andrés Gómez.

