Periodistas de City TV sufrieron un robo en Bogotá: se llevaron un equipo de $60 millones

El equipo periodístico del canal CityTV sufrió un millonario robo en el barrio Palo Blanco, localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá. Los periodistas fueron despojados de un transmisor de señal LiveU, además de las pertenencias personales de una de las reporteras.

El hecho ocurrió este lunes, hacia las 11:30 de la mañana, cuando el equipo se detuvo brevemente en un restaurante para tomar un descanso tras realizar un cubrimiento por la capital colombiana. No obstante, al regresar al vehículo, descubrieron que habían sido víctimas de un robo silencioso, pues el delincuente —un hombre de unos 50 años que caminaba por el sector— habría utilizado un inhibidor de señal para evitar que sonara la alarma.

“Parqueamos el carro un par de minutos, bajamos a comprar algo muy rápido y, cuando regresamos, no estaba ni mi bolso ni el transmisor de señal LiveU, con el que enviamos la señal al canal. En las cámaras de seguridad se ve que un hombre usó un inhibidor de señal para que no sonara la alarma del carro. En menos de dos minutos entró, tomó las cosas y se fue”, explicó a Blu Radio Angie Téllez, periodista de Citytv.

El LiveU, cuyo valor supera los 60 millones de pesos, es un equipo especializado que utilizan los medios de comunicación para realizar transmisiones en vivo desde cualquier punto del país. El canal ya interpuso una denuncia por hurto por esta herramienta de trabajo, la cual ya está reportada y ya no emite señal a ninguna otra empresa o persona diferente a Citytv.