Comandante de las Fuerzas Militares ordenó reforzar la seguridad de los precandidatos presidenciales

Tras la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, el alto mando militar aseguró que esperan poder ejecutar una estrategia coordinada con la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional.

  Tras el asesinato de Miguel Uribe, la seguridad de los precandidatos presidenciales es un tema de vital importancia para la seguridad nacional. FOTO: Colprensa
    Tras el asesinato de Miguel Uribe, la seguridad de los precandidatos presidenciales es un tema de vital importancia para la seguridad nacional. FOTO: Colprensa
  El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe sufrió un atentado el pasado 7 de junio. FOTO: Colprensa y captura video de redes sociales
    El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe sufrió un atentado el pasado 7 de junio. FOTO: Colprensa y captura video de redes sociales
  El ministro de Defensa, Pedro Sánchez (centro). FOTO: Redes sociales @mindefensa
    El ministro de Defensa, Pedro Sánchez (centro). FOTO: Redes sociales @mindefensa
El Colombiano
El Colombiano
12 de agosto de 2025
Con la vista puesta en las elecciones presidenciales y legislativas de 2026, la seguridad de los aspirantes o precandidatos presidenciales se ha convertido en una preocupación de primera importancia en Colombia.

Las quejas sobre una supuesta “limitada seguridad” han resonado en las diferentes esferas políticas, obligando a las autoridades a tomar medidas contundentes para blindar el proceso democrático hasta el próximo año.

Le puede interesar: Un video, un papel hallado en su ropa y más pistas claves en el caso del menor Harold Aroca, asesinado en Bogotá

El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe sufrió un atentado el pasado 7 de junio. FOTO: Colprensa y captura video de redes sociales
El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe sufrió un atentado el pasado 7 de junio. FOTO: Colprensa y captura video de redes sociales

La tensión alcanzó un punto crítico tras el atentado y reciente muerte del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, un hecho que encendió las alarmas y forzó a los altos mandos militares y de policía a replantear sus estrategias de protección.

En este contexto, el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, emitió una orden clara y directa: reforzar al máximo las medidas de seguridad para todos los precandidatos.

La instrucción no se limita a un anuncio, sino que establece una coordinación sin precedentes entre la Fuerza Pública y otras entidades, como la Unidad Nacional de Protección (UNP). Según informó Caracol Radio, Cubides fue enfático en su directriz.

“He ordenado mantener la estrecha coordinación con la UNP y la Policía Nacional para prevenir amenazas a los candidatos, coacción o delitos electorales, integrándose activamente en los mecanismos de protección institucionales”, declaró el almirante.

Esta afirmación destacó una estrategia de supervisión constante y la integración de capacidades entre las distintas entidades de seguridad para poder cumplir el objetivo.

La meta, según él, es clara: garantizar la integridad de todos los participantes en la contienda, desde el candidato presidencial más visible hasta el aspirante a un cargo local en una zona remota del país.

El compromiso del Gobierno Nacional y la Fuerza Pública para las elecciones

El eco de esta medida proviene de la intervención del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en una entrevista en W Radio, durante este lunes 11 de agosto, donde Sánchez ratificó el compromiso del Gobierno con este tema.

El ministro aseguró que el Estado colombiano cuenta con toda la capacidad necesaria para proteger a todos los aspirantes a cargos públicos. La declaración fue un mensaje de tranquilidad para la ciudadanía y, al mismo tiempo, una advertencia para aquellos que pretendan sabotear el proceso electoral.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez (centro). FOTO: Redes sociales @mindefensa
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez (centro). FOTO: Redes sociales @mindefensa

Sánchez enfatizó en la importancia de la fuerza pública como “el soporte de la democracia”. Para él, es crucial asegurar “el libre derecho a elegir y a ser elegidos en todo el territorio colombiano”. Según el ministro, no se puede ejercer la democracia con “el miedo o la amenaza”.

Para materializar este compromiso, el Gobierno ha puesto en marcha un plan específico denominado como “democracia en desarrollo”, que contiene acciones puntuales y protocolos de alerta para proteger a los actores políticos.

En este complejo escenario, la Fuerza Pública tendrá el desafío de proteger a una amplia gama de actores políticos, desde figuras con un alto perfil mediático hasta líderes sociales y comunitarios que también se presentarán a las próximas elecciones.

Asimismo, para el ministro de Defensa colombiano, la seguridad de las elecciones de 2026 no es solo una “responsabilidad” del Estado, sino un “compromiso” colectivo de todo el país.

También le puede interesar: “Si no conoce Bogotá, no puede saberlo”: Petro sobre declaración de Trump de que “es de los peores lugares en la Tierra”

