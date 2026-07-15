Colombianos con visas de migrantes aprobadas piden ayuda a Abelardo para destrabar procesos en EE. UU.

Un grupo de científicos, investigadores, empresarios y académicos colombianos envió una carta al presidente electo, Abelardo de la Espriella, y al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, para pedir que el nuevo Gobierno intervenga ante las autoridades de Estados Unidos con el fin de destrabar la expedición de sus visas de inmigrante, cuyos procesos permanecen suspendidos.

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Los firmantes explican que cuentan con peticiones migratorias ya aprobadas dentro de categorías destinadas a personas con habilidades extraordinarias, investigadores y profesionales cuyo trabajo ha sido considerado de interés nacional para Estados Unidos. Sin embargo, afirman que una reciente suspensión en la emisión de ese tipo de visas dejó sus casos en un limbo, pese a haber superado todas las etapas del proceso.

“Nos dirigimos a ustedes en representación de un grupo de ciudadanos colombianos que hemos emprendido procesos de migración legal hacia los Estados Unidos mediante las categorías de visa EB-1A (Employment-Based First Preference – Extraordinary Ability) y EB-2 National Interest Waiver (NIW). Estas categorías constituyen algunos de los mecanismos migratorios más exigentes del sistema estadounidense”, se lee en la carta.