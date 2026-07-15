Desde el 20 de julio, congresistas ganarán $18 millones menos por eliminación de la prima especial, ¿en cuánto queda su salario?

A partir del 20 de julio, los congresistas que se posesionen para el nuevo periodo legislativo empezarán a recibir menos salario, luego de que entre en vigor el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro que eliminó la prima especial de servicios, un beneficio que representaba cerca de una tercera parte de su remuneración.
Con la medida, el ingreso bruto mensual de los legisladores pasará de $55,1 millones a $37 millones, mientras que el salario neto, después de descuentos por salud, pensión, retención en la fuente y otros aportes, caerá de aproximadamente $32,8 millones a $22 millones.
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El ajuste elimina una prima de $18.100.000, creada en 2013 durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
Según el Gobierno, la decisión busca reducir las brechas salariales y avanzar en una política de austeridad del Estado.