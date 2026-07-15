Desde el 20 de julio, congresistas ganarán $18 millones menos por eliminación de la prima especial, ¿en cuánto queda su salario?

A partir del 20 de julio, los congresistas que se posesionen para el nuevo periodo legislativo empezarán a recibir menos salario, luego de que entre en vigor el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro que eliminó la prima especial de servicios, un beneficio que representaba cerca de una tercera parte de su remuneración. Con la medida, el ingreso bruto mensual de los legisladores pasará de $55,1 millones a $37 millones, mientras que el salario neto, después de descuentos por salud, pensión, retención en la fuente y otros aportes, caerá de aproximadamente $32,8 millones a $22 millones. Lea también: Oficial: Adiós a la prima especial de casi $17 millones para congresistas; así quedó su salario El ajuste elimina una prima de $18.100.000, creada en 2013 durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Según el Gobierno, la decisión busca reducir las brechas salariales y avanzar en una política de austeridad del Estado.

¿Ahorro para el Estado?

El Gobierno estima que la eliminación de este beneficio generará un ahorro cercano a $62.000 millones al año para las finanzas públicas. Aunque el recorte salarial comenzará a aplicarse con la instalación del nuevo Congreso, el decreto enfrenta seis demandas ante el Consejo de Estado que buscan anular la decisión. Los demandantes sostienen que el Gobierno no tenía competencia para modificar ese componente salarial y advierten que la medida también podría afectar los ingresos de otros altos funcionarios del Estado, cuyos salarios están ligados a la remuneración de los congresistas. No se pierda: ¿Qué tal? 11 congresistas se posesionaron en plena vacancia y trabajarán solo 20 días para ganar más de $34 millones Mientras el alto tribunal resuelve de fondo la legalidad del decreto, el nuevo Congreso iniciará funciones con un salario inferior al que venían recibiendo los legisladores en los últimos años. La prima especial mencionada es diferente de la prima de servicios que reciben todos los trabajadores formales en Colombia, la cual continúa vigente y corresponde al pago de un salario mensual por año.

Lo que debe saber sobre la prima derogada

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario cuando firmó el decreto, trinó: “Se la pasan aprobando reformas tributarias contra los pobres, y hunden las que les ponen impuestos a los ricos. Por eso creo que es muy justo reducir el salario a los congresistas”.

La derogatoria de la prima especial de servicios no tiene efectos retroactivos. En consecuencia, el beneficio se mantendrá para los actuales legisladores, pero dejará de aplicarse a partir del 20 de julio, cuando asuman sus cargos los nuevos senadores y representantes elegidos el 8 de marzo. Lea también: Estos son los 11 proyectos que el Centro Democrático presentará al Congreso el 20 de julio La prima especial de servicios para los congresistas fue establecida mediante el Decreto 2170 del 4 de octubre de 2013, mediante el cual el Gobierno de la época la incorporó al régimen salarial y prestacional de los legisladores previsto en la Ley 4 de 1992. Ese decreto sustituyó las primas de localización, vivienda y salud de los congresistas por una prima especial de servicios, la cual constituye factor salarial para la liquidación de la prima de servicios y de la prima de Navidad. El decreto firmado por Petro también señala que “la evolución del marco constitucional, fiscal y administrativo del Estado hace necesario revisar y ajustar los componentes del régimen remuneratorio, con el fin de asegurar su coherencia con los principios de sostenibilidad fiscal, racionalidad del gasto público, transparencia y equidad”. En ese sentido, el Decreto 0030 de 2026, que derogó la prima, advierte que “la remuneración percibida por los congresistas resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país”, situación que, según el documento, “hace imposible el cierre de brechas” propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida. No se pierda: ¿Quién gana más? Estos serían los salarios más altos del Estado tras recorte a los congresistas Asimismo, el decreto señala: “Se hace necesario reorientar una senda de gastos y unas medidas de austeridad inmediatas y necesarias, en tanto no afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos, en este caso en particular de los congresistas”. El anuncio de la derogatoria de esta prima especial de servicios respondió a uno de los objetivos planteados en cerca de 20 proyectos de ley que fueron archivados en el Congreso de la República y que buscaban reducir el salario de los congresistas colombianos, considerado uno de los más altos de la región. El Decreto 0030 de 2026 lleva las firmas del ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, y de Mariela Barragán, directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, entidad que, según el propio decreto, es el “órgano competente para conceptuar en materia salarial y prestacional. Ningún otro órgano puede arrogarse esta competencia”. En contexto: Aprobaron Ley contra la mutilación genital femenina, pero MinIgualdad sigue sin esperanza de revivir: el Congreso en su última semana Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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