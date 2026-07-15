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Atención: Fiscalía imputará a Jorge Alfredo Vargas por presunto acoso sexual contra cuatro víctimas

Se trata de hechos que habrían ocurrido entre 2024 y 2026 y que involucran a cuatro presuntas víctimas.

  • Periodista Jorge Alfredo Vargas, foto: redes sociales
    Periodista Jorge Alfredo Vargas, foto: redes sociales
El Colombiano
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hace 2 horas
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Cuatro meses después de que estallara el escándalo por las denuncias de acoso sexual por parte de dos periodistas de Noticias Caracol, la Fiscalía General radicó la solicitud de audiencia de formulación de imputación contra el periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas Angulo por el delito de acoso sexual.

De acuerdo con la actuación judicial, la imputación está relacionada con hechos que habrían ocurrido entre 2024 y 2026 y que involucran a cuatro presuntas víctimas.

El caso estalló el pasado 20 de marzo cuando Caracol Televisión emitió un comunicado en el que hizo públicas unas denuncias presentadas contra dos periodistas y presentadores del canal por presunto acoso sexual. Cuatro días después, la empresa informó que dio por terminado el vínculo laboral con Vargas “de mutuo acuerdo”. Sobre esa salida, la empresa señaló que “no constituyen un juicio de valor sobre los hechos denunciados, ni aplican una conclusión sobre responsabilidades individuales”.

Al hacerse público el caso, varias periodistas comenzaron a pronunciarse, coincidiendo en que las denuncias reflejaban una problemática que, según ellas, ha sido persistente en el tiempo.

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Una de las primeras en reaccionar fue la periodista Catalina Botero, quien aseguró que muchas mujeres no denunciaron en su momento por temor a cerrar puertas en los medios o generar conflictos en sus entornos laborales. En su mensaje, destacó que durante años existió miedo a hablar y que ese silencio debe terminar.

En la misma línea, Mónica Rodríguez coincidió en que el temor a no ser creídas o a enfrentar consecuencias profesionales influyó en que muchas situaciones no fueran visibilizadas. Para ella, el hecho de que el canal haya emitido un comunicado refleja la dimensión de lo que está ocurriendo.

Por su parte, Juanita Gómez señaló que en algunos casos estas conductas fueron normalizadas dentro del entorno laboral, al punto de ser minimizadas como “momentos incómodos”, lo que contribuyó a que se volvieran prácticas recurrentes.

El director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, divulgó un editorial en su programa de Blu Radio y en él calificó la situación como un “hecho doloroso” y “triste”, pero subrayó que se tomarán medidas contundentes. “Tomaremos las decisiones que haya que tomar”, afirmó, al reiterar el compromiso del medio con la transparencia, el rigor y la dignidad.

“Nos han enseñado que lo más importante es la transparencia, el rigor y la dignidad y por eso mismo hemos decidido todos aquí al unísono, directivos y demás empleados tomar este caso para cortarlo de raíz, para tomar decisiones con todo el rigor y con toda la severidad”, expresó el director.

“Después de 20 años de trabajo para Caracol Televisión decidimos, de común acuerdo, dar por terminada mi relación laboral con la empresa, dada la coyuntura y la posición institucional, la cual resulta entendible”, dijo Jorge Alfredo Vargas en un comunicado para la época en que estalló el escándalo.

Lea también: Director de Noticias Caracol responde a denuncias de acoso sexual contra dos presentadores: “Tomaremos las decisiones necesarias”

En el documento, el periodista hace referencia a salir “tranquilo” del canal y siempre haber mantenido un buen actuar. “En lo personal, como esposo y padre de dos hijas y un hijo, asumo este momento con serenidad, y en lo profesional con la tranquilidad de conciencia de haber mantenido los parámetros de respeto y buen comportamiento”, resaltó.

Las denuncias por supuesto acoso sexual también involucran al presentador Ricardo Orrego. Sobre este aún se desconoce si será llamado a imputación de cargos.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué la Fiscalía imputará a Jorge Alfredo Vargas y de qué delito lo acusa?
La Fiscalía solicitó audiencia de formulación de imputación contra el periodista por el presunto delito de acoso sexual. La investigación se relaciona con hechos que, según el ente acusador, habrían ocurrido entre 2024 y 2026 y que involucran a cuatro presuntas víctimas.
¿Qué significa que Jorge Alfredo Vargas sea imputado por la Fiscalía?
La imputación es un acto procesal en el que la Fiscalía comunica formalmente a una persona los hechos y delitos por los que es investigada. No implica una condena ni determina su responsabilidad penal, pero marca el inicio formal del proceso judicial.
¿Cuántas presuntas víctimas hacen parte de la investigación contra Jorge Alfredo Vargas?
De acuerdo con la solicitud radicada por la Fiscalía, la investigación involucra a cuatro presuntas víctimas por hechos que habrían ocurrido entre 2024 y 2026.
¿Qué pasó con Jorge Alfredo Vargas tras las denuncias en Noticias Caracol?
Luego de hacerse públicas las denuncias por presunto acoso sexual, Caracol Televisión informó que terminó de mutuo acuerdo la relación laboral con el periodista, aclarando que esa decisión no constituía un juicio sobre su responsabilidad.

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