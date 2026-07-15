Atención: Fiscalía imputará a Jorge Alfredo Vargas por presunto acoso sexual contra cuatro víctimas

Cuatro meses después de que estallara el escándalo por las denuncias de acoso sexual por parte de dos periodistas de Noticias Caracol, la Fiscalía General radicó la solicitud de audiencia de formulación de imputación contra el periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas Angulo por el delito de acoso sexual.

De acuerdo con la actuación judicial, la imputación está relacionada con hechos que habrían ocurrido entre 2024 y 2026 y que involucran a cuatro presuntas víctimas.

El caso estalló el pasado 20 de marzo cuando Caracol Televisión emitió un comunicado en el que hizo públicas unas denuncias presentadas contra dos periodistas y presentadores del canal por presunto acoso sexual. Cuatro días después, la empresa informó que dio por terminado el vínculo laboral con Vargas “de mutuo acuerdo”. Sobre esa salida, la empresa señaló que “no constituyen un juicio de valor sobre los hechos denunciados, ni aplican una conclusión sobre responsabilidades individuales”.

Al hacerse público el caso, varias periodistas comenzaron a pronunciarse, coincidiendo en que las denuncias reflejaban una problemática que, según ellas, ha sido persistente en el tiempo.

Siga leyendo: ¿Disciplina o discriminación? La historia tras la captura de una patrullera por su peinado en una estación de Quibdó

Una de las primeras en reaccionar fue la periodista Catalina Botero, quien aseguró que muchas mujeres no denunciaron en su momento por temor a cerrar puertas en los medios o generar conflictos en sus entornos laborales. En su mensaje, destacó que durante años existió miedo a hablar y que ese silencio debe terminar.

En la misma línea, Mónica Rodríguez coincidió en que el temor a no ser creídas o a enfrentar consecuencias profesionales influyó en que muchas situaciones no fueran visibilizadas. Para ella, el hecho de que el canal haya emitido un comunicado refleja la dimensión de lo que está ocurriendo.