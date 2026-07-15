Video | ¡Lo empató el campeón!: Enzo Fernández puso el 1-1 para Argentina ante Inglaterra

La Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026 tiene en el Estadio de Atlanta el único partido catalogado por las autoridades locales de “alto riesgo”. Cuarenta años después, se vuelven a enfrentar Inglaterra y Argentina en Norteamérica por el campeonato mundial, además de su rivalidad bélica por las Islas Malvinas. Desde antes del pitazo inicial, la tensión se sentía fuerte en el Mercedes-Benz Stadium. En los himnos, ambas hinchadas silbaron el salmo de su rival. Los argentinos, fieles a su estilo, lo entonaron hasta las lágrimas, demostrando que no es un partido más.

El partido es muy rico desde lo táctico. Lionel Scaloni cambió el esquema por un 4-3-3, arriesgando a Julián Álvarez a la banda para que siga el paso del lateral inglés Reece James. Por el lado de Inglaterra, Morgan Rodgers fue titular para aumentar el número de mediocampistas y neutralizar el fútbol interior de Argentina. Dos opciones de gol, una por lado y ambas después del cooling break. Al minuto 35, un tiro libre de Declan Rice fue despejado por el Dibu Martínez. Más tarde, a los 37’, Enzo Fernández probó desde fuera del área, pero el balón se fue rozando el palo.

Los amonestados también fueron uno por lado. Elliot Anderson en Inglaterra y Lisandro Martínez en Argentina. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . El segundo tiempo empezó con más espacios para ambos equipos, quizá por el cansancio de lo que fue la primera mitad. Al minuto 47, Jordan Pickford se hizo enorme al atajarle un violento remate a Julián Álvarez al primer palo. A los 50’ “emparejaron” a la dupla central de Argentina cuando Cuti Romero recibió tarjeta amarilla, ya Lisandro Martínez tenía. Al minuto 54, Inglaterra se puso en ventaja cuando Anthony Gordon aprovechó un pase de Morgan Rodgers. El equipo inglés se adelantó en Atlanta y estalló la locura de los británicos en la tribuna.

Como al inicio del primer tiempo, la mano salvadora de Jordan Pickford apareció de nuevo. Esta vez al minuto 68 para detener un cabezazo de Nico González, quien ingresó cinco minutos antes al compromiso.

7 minutos más tarde, el asedío argentino no cesó y Alexis McAllister cabeceó contra el vertical, en un remate que dejó perplejo a Jordan Pickford pero que no pudo ser el empate albiceleste. Mientras tanto el director técnico alemán de Inglaterra, Thomas Tuchel, hacía más cambios defensivos dándole ingreso a Ezri Konsah por Anthony Gordon, Nico O’Rilley por Reece James y Dan Burn por Declan Rice.