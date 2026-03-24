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Colombia volvió al top 10 mundial del terrorismo tras fuerte aumento de violencia en 2025

El panorama de seguridad en Colombia ha sufrido un retroceso importante. Según el Global Terrorism Index 2026, el país escaló cinco posiciones hasta ubicarse en el noveno lugar del conteo global, una situación que no se veía desde 2013.

  • Luego del incremento de violencia en el 2025, Colombia se posiciona en el escaño número 9 del ranquin. Foto: Cortesía/Global Terrorism Index 2026.
    Luego del incremento de violencia en el 2025, Colombia se posiciona en el escaño número 9 del ranquin. Foto: Cortesía/Global Terrorism Index 2026.
Laura Juliana López
Laura Juliana López

Actualidad

hace 5 horas
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Luego de un año marcado por la violencia, Colombia volvió a ubicarse entre los países más afectados por el terrorismo en el mundo, según la última entrega del Global Terrorism Index 2026. El país ascendió al noveno lugar del ranquin global, escalando cinco puestos, e ingresó nuevamente al grupo de los diez más impactados por este fenómeno por primera vez desde 2013.

El informe revela un deterioro acelerado durante 2025. Las muertes por terrorismo aumentaron un 70%, alcanzando un total de 213 víctimas, mientras que el número de ataques creció cerca de un 47%.

Detrás de este repunte se encuentran principalmente las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos que han intensificado sus operaciones en diferentes regiones del país. Según el reporte, estos actores no solo han ampliado su capacidad ofensiva, sino que también han incorporado nuevas tecnologías a sus estrategias.

¿Qué es el Índice Global de Terrorismo?

El Índice Global de Terrorismo (IGT) es un informe que analiza cómo afecta el terrorismo en 163 países, cubriendo casi toda la población del mundo (el 99,7%).

Este estudio es elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) y se basa en datos de la plataforma Terrorism Tracker, junto con otras fuentes especializadas.

El uso de drones

Uno de los cambios más relevantes es el uso creciente de drones en acciones armadas. Entre 2024 y 2025 se documentaron 77 ataques con estos dispositivos, lo que muestra directamente una adaptación de los grupos armados a dinámicas de guerra contemporánea observadas en otros conflictos internacionales. Es más, en el informe se destaca que esta nueva dinámina, habría sido tomada de manera similar a casos en la guerra de Ucrania.

El informe también destaca que casi la mitad de las víctimas —94 de las 213 registradas— pertenecían a fuerzas militares y policiales, lo que evidencia un enfoque directo contra el aparato de seguridad del Estado.

¿Cómo queda el país a nivel regional?

A nivel regional, Colombia adquiere un papel aún más relevante. Sudamérica concentró el 75% de las muertes por terrorismo vinculadas a motivaciones políticas en 2025, siendo el caso colombiano el principal motor de esta estadística. Esto contrasta con la tendencia global, donde el terrorismo suele estar más asociado a contextos de guerra en África o Asia.

Otro elemento clave señalado por el informe es la importancia de las zonas fronterizas. Las regiones entre Colombia y Venezuela son identificadas como uno de los principales focos de terrorismo y crimen organizado a nivel mundial.

Estas áreas, caracterizadas por baja presencia estatal, facilitan la movilidad de grupos armados y dificultan las operaciones de control en los territorios.

Acá puede acceder al informe:

El conflicto armado

Según el informe, las regiones del suroccidente colombiano, especialmente Cauca y Valle del Cauca, concentraron la mayor parte de la violencia en 2025, con el 84% de los ataques terroristas del país. Cauca registró 181 atentados y 66 muertes, mientras que Valle del Cauca reportó 59 ataques y 31 víctimas.

Es más, en el reporte se especifica que las disidencias de las FARC se mantienen como el principal actor armado, responsables de más del 60% de los ataques y muertes, con un aumento del 40% en su actividad frente a 2024.

Por su parte, el ELN también intensificó su ofensiva, con incrementos tanto en ataques como en víctimas.

Aunque los atentados se dirigen principalmente contra fuerzas del Estado, más de la mitad de las víctimas en 2025 fueron civiles. Uno de los hechos más graves ocurrió en agosto, cuando el ELN impuso un paro armado en Chocó que dejó muertos y desplazamientos.

Todo esto sucedió pese a los intentos del gobierno mediante la política de “Paz Total” (que el informe también destaca) de que cese la violencia. No obstante, esta no ha disminuido y, por el contrario, varios grupos han aprovechado los acuerdos para fortalecerse y continuar sus enfrentamientos.

Para Óscar Palma, investigador, docente de la Universidad del Rosario y consultor en seguridad internacional y defensa, que Colombia regresara a este top en términos de seguridad nacional: “es preocupante”.

“Colombia subió cinco puestos en el ranquin y ahora se ubica en el noveno lugar entre los países más afectados por el terrorismo a nivel global, lo cual es preocupante. Esto evidencia que en el último año las condiciones de seguridad se deterioraron significativamente. Es una situación lamentable para el país”.

Aseguró que “en los últimos años y de nuevo particularmente en este último año, existe una debilidad muy grande del país para enfrentar esta serie de avances de los grupos terroristas. La utilización de drones, por ejemplo. Este tipo de nuevas tecnologías le ha permitido a los grupos terroristas realizar ciertos tipos de ataques que antes en el conflicto nosotros no habíamos vivido, que exigen muchos retos a la seguridad nacional, a los tomadores de decisión y que no son fáciles de resolver”.

También señaló que, justamente en este año electoral, si bien el ranquin no tendría un impacto directo en el comportamiento electoral, “la sensación de inseguridad general, por muchas otras razones, sí está en la mente de los colombianos y sí afecta para la toma de decisiones de las elecciones próximas”.

Lea también: Así fue el accidente de avión de la FAC que dejó 70 muertos y 57 heridos, ¿falló revisión?

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