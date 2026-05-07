Así debatieron Claudia, Fajardo y Paloma desde Antioquia: sus propuestas y el rechazo a la Constituyente y la “paz total”

En este debate presidencial desde Antioquia para Colombia quedó demostrado que de los cinco punteros en las encuestas, por lo menos a dos no les interesa debatir sus propuestas. Asistieron Paloma Valencia, Claudia López y Sergio Fajardo, pero no vinieron Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, a pesar de que fueron invitados hace dos meses.
“Los debates presidenciales no son un favor que le hacen los candidatos a los medios, son un encuentro obligado en cualquier democracia para que los ciudadanos puedan tomar mejores decisiones”, dijo Luz María Sierra, directora de EL COLOMBIANO, al iniciar el debate realizado junto a Teleantioquia, Telemedellín y Blu Radio.
Por eso, los atriles en donde debían estar Cepeda y De la Espriella quedaron vacíos. Pero el comportamiento del candidato del Pacto Histórico no es nuevo; ha declinado sus asistencia a debates porque dice que sólo acudirá si se cumplen sus reglas: desde quiénes, según él, deben ser los moderadores, cuáles temas discutir y hasta los competidores pues hace un par de semanas descartó debatir contra Fajardo y López. Inédito.
En cualquier caso, las verdaderas reglas que deben seguir son las de una democracia y los debates son esenciales en cualquier elección y, aún más, para elegir quién dirigirá el destino del país en los próximos cuatro años. En este debate, en cambio, Valencia, López y Fajardo discutieron todos los temas para los antioqueños y en general todas las personas que quieren hacer que su voto cuente el próximo 31 de mayo en la primera vuelta.