Colombia se abstuvo de votar en la ONU en resolución que exige a Rusia devolver a niños ucranianos “trasladados a la fuerza”

Colombia decidió abstenerse para votar en una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que exhorta a Rusia a garantizar el regreso “inmediato, seguro e incondicional” de miles de niños ucranianos trasladados desde sus hogares hacia territorio ruso a lo largo de casi cuatro años de guerra.

El texto fue aprobado en Nueva York con 91 votos a favor, mientras 12 países se alinearon en contra y 57 optaron por la abstención, bloque en el que aparece Colombia junto a estados como Brasil, El Salvador, Vietnam, Qatar, Arabia Saudita, Yemen y China.

La resolución pide “garantizar el regreso inmediato, seguro e incondicional de los niños que han sido deportados o trasladados a la fuerza” hasta territorio ruso, según la ONU.

Además, pide poner fin, “sin demora, a cualquier práctica de traslado forzoso, deportación, separación de sus familias y tutores legales, cambio de estatus personal y adoctrinamiento de niños ucranianos”, tal y como ha señalado la ONU en un comunicado.