Candidata a Senado negó que exconcejal detenido con $400 millones le haga campaña

La captura en una vía de Córdoba al exconcejal de Montelíbano, Misael Augusto Villarreal, prendió las alertas por posible compra de votos en ese departamento. Así mismo, puso a sus aliados políticos a dar respuestas, pues fue capturado con $400 millones en efectivo en medio de un operativo del Plan Democracia de cara a las próximas elecciones legislativas.
Una de ellas es la representante a la Cámara por ese departamento, Ana Paola García Soto (Partido de la U), quien actualmente aspira dar el salto al Senado con el respaldo de Villareal.
En un comunicado, la congresista dijo que el del excabildante es “uno de esos tantos respaldos” y lo calificó como un “destacado profesional transparente vinculado a una multinacional”.