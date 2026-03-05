La eliminación que también golpea el bolsillo de Nacional: ¿cuánto dejará de percibir?

La derrota 3-1 de Atlético Nacional frente a Millonarios no solo significó el adiós del equipo verdolaga a la Copa Sudamericana, sino también la pérdida de importantes ingresos económicos que el club tenía proyectados para esta temporada. Si Nacional hubiera superado la eliminatoria y clasificado a la fase de grupos del torneo continental, habría asegurado de inmediato 1.150.000 dólares en premios. Sin embargo, tras la eliminación, ese dinero quedó en manos de Millonarios, que fue el equipo que avanzó a la siguiente instancia.

El sistema de premios del torneo también contempla importantes ingresos en las fases posteriores. Los clubes que logren avanzar a octavos de final reciben 600 mil dólares, mientras que los que lleguen a cuartos de final obtienen 700 mil dólares y los semifinalistas 800 mil dólares. Las cifras aumentan considerablemente en la instancia definitiva. El subcampeón del torneo recibe 2 millones de dólares, mientras que el campeón de la Copa Sudamericana se lleva 6,5 millones de dólares, uno de los premios más atractivos del continente.

Dentro de la planificación deportiva y financiera del club, el objetivo de Atlético Nacional era llegar al menos a la final del torneo. De haberlo logrado, el equipo habría asegurado alrededor de 3,4 millones de dólares en premios, sin contar los ingresos adicionales por taquilla y otros conceptos comerciales. Ese dinero habría sido clave para equilibrar las finanzas del club, especialmente después de la inversión cercana a 3 millones de dólares que la institución realizó en refuerzos para esta temporada. Incluso, de alcanzar esa meta deportiva, Nacional no solo habría cubierto la inversión, sino que también habría quedado con un saldo positivo.