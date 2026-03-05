La eliminación que también golpea el bolsillo de Nacional: ¿cuánto dejará de percibir?

La derrota 3-1 de Atlético Nacional frente a Millonarios no solo significó el adiós del equipo verdolaga a la Copa Sudamericana, sino también la pérdida de importantes ingresos económicos que el club tenía proyectados para esta temporada.
Si Nacional hubiera superado la eliminatoria y clasificado a la fase de grupos del torneo continental, habría asegurado de inmediato 1.150.000 dólares en premios. Sin embargo, tras la eliminación, ese dinero quedó en manos de Millonarios, que fue el equipo que avanzó a la siguiente instancia.