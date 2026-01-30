x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Petro y Trump: Colombia reanuda vuelos de deportados días antes de encuentro bilateral en la Casa Blanca

Así lo anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores, quien repatriará a connacionales con la colaboración de la Fuerza Aérea.

  • Colombia ha asumido el regreso de deportados desde Estados Unidos luego del impasse diplomático entre Trump y Petro desde hace más de un año. Fotos: Colprensa y Getty Images
    Colombia ha asumido el regreso de deportados desde Estados Unidos luego del impasse diplomático entre Trump y Petro desde hace más de un año. Fotos: Colprensa y Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
bookmark

En un movimiento diplomático clave antes de su encuentro bilateral, el Gobierno de Colombia anunció la reanudación de los vuelos de repatriación de ciudadanos deportados desde Estados Unidos.

La decisión, que fue confirmada por la Cancillería a través de su cuenta de X, se produce a escasos cinco días de la reunión programada entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump en la Casa Blanca el próximo 3 de febrero.

Lea también: Gobernador Rendón pide que en la reunión de Petro y Trump se defina la orden de captura contra alias Calarcá

La retoma de estos vuelos por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores en colaboración con la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) se da bajo la premisa de garantizar un “retorno digno” para los connacionales.

El protocolo busca evitar el uso de esposas, una práctica habitual en los aviones estadounidenses que hace un año detonó una crisis bilateral cuando Petro desautorizó el ingreso de aeronaves militares de EE. UU. alegando que los migrantes no deben ser tratados como delincuentes, lo que provocó en ese momento que Trump impusiera aranceles del 25 % a productos colombianos y suspendiera temporalmente la expedición de visados en Bogotá.

Tras este pleito, Colombia asumió la responsabilidad y el costo de repatriar a sus ciudadanos en aviones oficiales, algo que según han denunciado congresistas, basados en documentos del Ministerio de Defensa, representó una inversión superior a los 25.000 millones de pesos en el 2025.

Los mismos informes han evidenciado que el costo que tiene cada trayecto de ida y vuelta por parte de los Boeing 737-700 de las FAC es en promedio de 566,5 millones de pesos. Aunque congresistas de la oposición como Hernán Cadavid han manifestado que estos recursos deberían asignarse a otras operaciones de la Fuerza Pública y no a un “capricho” del presidente, el Ministerio de Hacienda ha sostenido que dicho dinero pertenece a una asignación específica para el programa “retorno digno” y no hace parte del presupuesto ordinario de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

La reactivación de estos vuelos marca el preámbulo de una cita que el propio Petro ha calificado como “determinante”, no solo para su vida personal sino para la “vida de la humanidad”.

A la par de estas gestiones, el jefe de Estado ha mantenido una retórica crítica, instando recientemente a los colombianos en el exterior a regresar al país, afirmando que en naciones como Estados Unidos son tratados “como esclavos y perros perseguidos”.

El encuentro del próximo 3 de febrero será fundamental para definir el futuro de la política migratoria, la lucha contra el narcotráfico y la relación económica entre ambos países.

Siga leyendo: A pocos días de verse con Trump, Petro dice que EE. UU. “tiene que devolver” a Maduro para que “lo juzgue un tribunal venezolano”

Temas recomendados

Migraciones
Política internacional
Política
Ministerio de Relaciones Exteriores
Fuerza Aérea
Diplomacia
Cancillería
Deportación
Gobierno Nacional
Fuerza Aeroespacial
Colombia
Estados Unidos
Gustavo Petro
Donald Trump
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida