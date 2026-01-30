Petro y Trump: Colombia reanuda vuelos de deportados días antes de encuentro bilateral en la Casa Blanca

En un movimiento diplomático clave antes de su encuentro bilateral, el Gobierno de Colombia anunció la reanudación de los vuelos de repatriación de ciudadanos deportados desde Estados Unidos. La decisión, que fue confirmada por la Cancillería a través de su cuenta de X, se produce a escasos cinco días de la reunión programada entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump en la Casa Blanca el próximo 3 de febrero. Lea también: Gobernador Rendón pide que en la reunión de Petro y Trump se defina la orden de captura contra alias Calarcá La retoma de estos vuelos por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores en colaboración con la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) se da bajo la premisa de garantizar un “retorno digno” para los connacionales.

El protocolo busca evitar el uso de esposas, una práctica habitual en los aviones estadounidenses que hace un año detonó una crisis bilateral cuando Petro desautorizó el ingreso de aeronaves militares de EE. UU. alegando que los migrantes no deben ser tratados como delincuentes, lo que provocó en ese momento que Trump impusiera aranceles del 25 % a productos colombianos y suspendiera temporalmente la expedición de visados en Bogotá. Tras este pleito, Colombia asumió la responsabilidad y el costo de repatriar a sus ciudadanos en aviones oficiales, algo que según han denunciado congresistas, basados en documentos del Ministerio de Defensa, representó una inversión superior a los 25.000 millones de pesos en el 2025. Los mismos informes han evidenciado que el costo que tiene cada trayecto de ida y vuelta por parte de los Boeing 737-700 de las FAC es en promedio de 566,5 millones de pesos. Aunque congresistas de la oposición como Hernán Cadavid han manifestado que estos recursos deberían asignarse a otras operaciones de la Fuerza Pública y no a un “capricho” del presidente, el Ministerio de Hacienda ha sostenido que dicho dinero pertenece a una asignación específica para el programa “retorno digno” y no hace parte del presupuesto ordinario de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.