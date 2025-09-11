Aumentan los puentes festivos: así quedó el calendario en Colombia para 2026

Los festivos para el año 2026 aumentan en Colombia. Los trabajadores podrán tener más días de descanso remunerados gracias a la Ley 51 de 1983, también conocida como la Ley Emiliani, la cual regula los feriados en el país.
Esta ley presentada en 1982 por el senador Raimundo Emiliani Román- y aprobada en 1983- establece que los festivos deben trasladarse al lunes más cercano con la finalidad de crear fines de semana de tres días. En ese sentido, los colombianos podrán disfrutar de 18 días de descanso remunerados, los cuales iniciarán el 1 de enero de 2026 y finalizarán el 25 diciembre del mismo año.