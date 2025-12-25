x

¿DIM trae arquero del Pereira y Nacional podrá retener a varias figuras? Así se mueve el mercado de pases para 2026

Mientras los jugadores están de vacaciones, los dirigentes de los clubes colombianos se mueven para armar nóminas competitivas para el primer torneo de 2016 que inicial el 16 de enero.

Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 10 horas
Independiente Medellín, que jugará la Copa Libertadores de 2026, busca un arquero de jerarquía que reemplace al uruguayo Washington Aguerre. Y un compatriota suyo, Salvador Ichazo, estaría cerca de ser el nuevo refuerzo del Rojo; Nacional, que actuará en la Copa Sudamericana, pretende continuar con Alfredo Morelos, y ficharía a otros que lo acompañen en zona ofensiva.

El pasado miércoles, cuando Nacional montó en sus redes sociales algunos de sus mejores momentos de 2025 y deseando Feliz Navidad a sus hinchas, estos, de inmediato, aprovecharon la oportunidad para pedirle a los directivos del verde fichajes y a la vez para que redoblen esfuerzos para extenderle el contrato a Morelos.

Considerado el jugador más influyente del fútbol profesional colombiano esta campaña gracias a su impacto ofensivo acumulado (21 goles) según Transfermarkt, la continuidad del delantero con Nacional es incierta, sobre todo por el deseo de Santos de Brasil, club al que pertenece, para volver a contar con él.

Morelos hace parte de ese gran número de jugadores que suenan en el mercado de pases de cara a próxima Liga de Colombia, que arrancará entre el 18 de enero, pues el primer torneo del año debe concluir pronto para que no se cruce con el calendario del Mundial de Norteamérica, desde junio.

Además de Morelos, genera expectativa dónde van a recalar algunos jugadores que venían representando al elenco verdolaga, como Marino Hinestroza, quien si bien no es oficial lo vinculan con Boca Juniors, o Andrés Felipe Román. Uno de los que sí se supo que sale de la institución que jugará la venidera Copa Sudamericana es Joan Castro. Mientras, se han escuchado rumores que referentes como Luis Fernando Muriel (Orlando City de la MLS) y Sebastián Villa (finalizó contrato con Independiente Rivadavia) son de interés del verde.

DIM busca de un “Salvador” en el arco

Independiente Medellín, que jugará desde la segunda fase de la Copa Libertadores contra Liverpool de Uruguay, en febrero, ratificó a su entrenador Alejandro Restrepo y anunció que el portero Washington Aguerre, Yéferson Rodallega, Ménder García, Fáiner Torijano, Jaime Alvarado y Juan Arizala no siguen en el club. Se dice que Daniel Londoño iría a Peñarol.

En cuanto al nuevo guardián en su arco, DIM lanzó la mirada otra vez hacia un hombre con experiencia y del exterior. Se trata del uruguayo Salvador Ichazo, de 33 años de edad y quien venía representando al Pereira. A la espera de su confirmación, Ichazo debutó en Danubio (2011-2015) y después militó en Torino (2016), Bari (2016-2017), regresó a Danubio (2017), Genoa (2017-2020), River Plate (2021-2023) y Nacional de Uruguay (2023).

El Poderoso también estaría buscando al delantero argentino Alexander Barboza, quien jugaba en el Botafogo, así como su compatriota Pedro Ramírez, lateral derecho quien jugaba en Deportivo Riestra.

Lea: ¿Qué pierde y qué gana el DIM con la salida de los 4 futbolistas que confirmó que no seguirán en 2026?

Entre tanto, otros elencos ya empiezan a confirmar salidas y contrataciones.

Millonarios contará con Carlos Darwin Quintero, Mateo García y Sebastián Valencia; y se marcharon Bruno Savio, Ramiro Brochero, Cristian Cañozales, Juan José Ramírez, Juan Pablo Vargas e Iván Arboleda.

De América partieron Luis Paz, Luis Ramos, Joel Graterol, Sebastián Navarro y Santiago Silva.

Independiente Santa Fe, ahora bajo la dirección de Pablo Repetto, hizo una gran barrida: Yairo Moreno, Ángelo Rodríguez, Harold Santiago Mosquera, Marcelo Meli, Elvis Perlaza, Joaquín Sosa, Edward López, Jeison Angulo, Juan Espitia y Juan Aristizábal.

Junior, reciente campeón de la Liga, anunció el arribo de Jannenson Sarmiento.

Deportivo Cali fichó al arquero peruano Pedro Gallese, Juan Ignacio Dinenno, Ronaldo Pájaro y Fernando Álvarez; y terminó los contratos con Javier Reina, Rafael Bustamante, Fabián Castillo y Yeison Gordillo.

Por su parte, Once Caldas se hizo a los servicios de Jaime Alvarado. Se fueron Jerson Malagón, Santiago Cubides, Santiago Mera, Juan Camilo García, Juan Carlos Díaz y Mateo García.

Con Tolima no estarán ya Jáder Quiñones, Cristopher Fiermarin y Kevin Pérez.

Deportivo Pereira, que por falta de pagos terminó jugando el torneo con deportistas de la categoría sub-20, no contará con Salvador Ichazo, Carlos Darwin Quintero, Samy Merheg, Yuber Quiñones, José Moya, Jhon Largacha, Yesus Cabrera, Luis Felipe Mosquera, Kelvin Osorio y Adrián Estacio.

Atlético Bucaramanga, aún bajo el mando de Leonel Álvarez, tendrá las bajas de Nicolás Hernández, Alejandro Artunduaga, Bayron Duarte, Diego Chávez, Óscar Castellanos y Carlos Henao.

A Jaguares, ahora con Alexis Márquez como técnico, llegaron Diego Martínez y Mauricio Castaño, y partieron Didier Pino y Juan Camilo Roa.

A la vez, Águilas Doradas será dirigido por Juan David Niño, y ya empiezan a contratar jugadores, entre ellos Bryan Urueña, Andrés Ricaurte y el portero Iván Arboleda.

Mientras que Llaneros tendrá a Kelvin Osorio, Jhonier Blanco, Juan José Ramírez y Juan David Pertuz; salieron Juan Carlos Angulo, Eli Mina, Kenner Valencia, Bryan Urueña, Anderson Mojica, Michael Rangel, Juan Peñaloza, Óscar Cabezas, Carlos Bogotá, Marlon García y Carlos Sierra.

Siga leyendo: “En Nacional no se esconden los errores, se asumen”: el balance que hace el presidente verde en esta entrevista

