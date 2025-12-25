Colfuturo: Petro generaliza sobre las cifras y acude al discurso de clases para quitar el apoyo

Desde su creación en 1991, Colfuturo se ha consolidado como uno de los principales programas de financiación para estudios de posgrado en el exterior en Colombia.
En más de tres décadas de funcionamiento, la entidad ha seleccionado cerca de 24.000 personas, de las cuales 17.000 utilizaron la financiación del Programa Crédito Beca (PCB) para cursar maestrías y doctorados en universidades de alto nivel alrededor del mundo.
En 2025 fueron 1.214 colombianos seleccionados para acceder a las becas, siendo el 39% personas jóvenes (de los 18 a los 25 años).