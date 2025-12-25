Mundial 2026: Guía y claves para tramitar la visa de Estados Unidos en tiempo récord

Ante la cercanía del Mundial de Fútbol 2026, ha surgido una oportunidad excepcional para los aficionados que planean viajar a Estados Unidos. En esta entrevista, Héctor Benítez Cañas, abogado latinoamericano especializado en derecho del entretenimiento, deportivo y propiedad intelectual, con un conocimiento claro en todos los temas de inmigración, explica el nuevo módulo del Departamento de Estado que permitirá adelantar citas consulares y los requisitos para asegurar el ingreso al país norteamericano.
Benítez Cañas hace parte de Benme Legal, compañía especializada en servicios legales, enfocados en brindar apoyo integral para asuntos relacionados con la inmigración.
Se ha hablado de un mecanismo para agilizar las visas de quienes asistirán al Mundial de 2026. ¿En qué consiste básicamente este proceso?
“Es básicamente la posibilidad de que las personas que demuestren tener un ticket para asistir a los eventos del Mundial puedan gestionar el adelanto de su cita consular. Esto se hará a través de un módulo específico del Departamento de Estado y la embajada correspondiente. Normalmente, una cita consular puede tardar entre ocho meses y un año y medio. Con este módulo, las citas se podrán celebrar en un lapso de 6 a 8 semanas, permitiendo que el solicitante cumpla con la fecha del torneo”.
¿Este proceso rápido garantiza que la persona obtenga la visa?
“Es vital entender que esto no es una garantía de otorgamiento. Los solicitantes deben superar el filtro de una visa de no inmigrante, donde tienen que justificar lazos fuertes y permanentes con su país de origen (familiares, profesionales, económicos o laborales). El objetivo es demostrar que no tienen intenciones de quedarse de forma definitiva en los Estados Unidos”.