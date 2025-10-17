¿Qué decidirá el CNE? El Pacto Histórico juega sus últimas cartas antes de la consulta

En medio de una campaña tensionada y de dudas jurídicas que amenazan la consulta interna del Pacto Histórico, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se convirtió en el nuevo escenario donde se juega buena parte el futuro del candidato del petrismo. Mientras los precandidatos Iván Cepeda y Carolina Corcho continúan sus recorridos en territorio, los magistrados del alto tribunal electoral preparan una ponencia que podría despejar, o complicar aún más, el camino a solo diez días de la jornada, el próximo 26 de octubre.
El movimiento, que busca consolidarse como un partido único, enfrenta el reloj político con la presión de resolver si su consulta del próximo domingo tendrá carácter partidista o interpartidista, una diferencia que podría determinar su margen de maniobra en la carrera hacia el frente amplio de marzo.
Le puede interesar: Registraduría descarta reimprimir casi 40 millones de tarjetones para la consulta del Pacto Histórico
Precisamente por esa incertidumbre habría decidido retirarse de la consulta el exalcalde Daniel Quintero, argumentando el riesgo de una posible inhabilidad para participar en marzo. Sin embargo, detrás de esa renuncia podrían esconderse otras motivaciones y todo apunta a que estaría buscando ganar tiempo para fortalecer sus posibilidades.