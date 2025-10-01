x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Macabro hallazgo en Ciénaga, Magdalena: encontraron muertos a tres jóvenes tras varios días de desaparición

La Fiscalía adelanta una investigación para esclarecer este crimen, del cual ya surge una primera hipótesis: las víctimas coinciden en su contextura física y en el nombre David.

  • Aly David Suárez, de 21 años; Kevin David Burgos Rodríguez (21) y Anderson David Torres (22) fueron hallados sin vida en inmediaciones de la quebrada La Aguja Media, en Ciénaga, Magdalena. FOTOS: Tomadas de redes sociales
    Aly David Suárez, de 21 años; Kevin David Burgos Rodríguez (21) y Anderson David Torres (22) fueron hallados sin vida en inmediaciones de la quebrada La Aguja Media, en Ciénaga, Magdalena. FOTOS: Tomadas de redes sociales
El Colombiano
El Colombiano
Colprensa
01 de octubre de 2025
bookmark

Tres jóvenes fueron encontrados sin vida en Ciénaga, Magdalena, tras haber sido reportados como desaparecidos el pasado viernes, 26 de septiembre. A ellos los identificaron como Aly David Suárez, de 21 años; Kevin David Burgos Rodríguez (21) y Anderson David Torres (22), quienes al momento de su hallazgo presentaban aparentes signos de tortura.

Las autoridades localizaron a Kevin y a Aly David en inmediaciones de la quebrada La Aguja Media. Horas más tarde, el cuerpo de Anderson David fue hallado en la Troncal de Oriente, en el sector conocido como Loma de Picachú, en Río Frío, Zona Bananera.

Lea también: Así dieron con ‘Pequeño J’, el presunto narco señalado de ordenar un triple feminicidio en Argentina

De acuerdo con sus familiares, las víctimas desaparecieron el mismo día y bajo circunstancias similares. Desde la mañana del viernes se inició su búsqueda con apoyo de las autoridades y a través de publicaciones en redes sociales.

El caso ha despertado inquietud en la comunidad, ya que los jóvenes compartían varias coincidencias aunque presuntamente no eran amigos: los tres llevaban el nombre David, tenían edades y contexturas físicas parecidas, además de vivir en sectores cercanos.

¿Cómo va la investigación por las muertes de Aly David Suárez, Kevin David Burgos y Anderson David Torres?

Hasta el momento se desconocen los móviles del crimen y no está confirmado si las víctimas tenían algún tipo de relación entre ellas. Una de las hipótesis que manejan las autoridades es que uno de los jóvenes fue visto cuando abordaba una motocicleta a pocos metros de su casa; según testigos, el conductor no era conocido en el barrio.

Entérese: Destino incierto de cuatro vallecaucanos en México: rumores los vinculan con las muertes de B King y Dj Regio Clown

La Policía y la Fiscalía adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos, determinar si los homicidios están relacionados y dar con los responsables.

El triple hallazgo ha causado gran conmoción en Ciénaga y la zona bananera. A través de redes sociales expresaron su rechazo y dolor por lo sucedido. “No habrá consuelo para sus madres, familiares y amigos. La angustia incansable es hoy la noticia inesperada que derrumba corazones: Kevin David Burgos, Anderson David Torres y Aly David Suárez, vuelen alto”, escribió un usuario en Facebook.

Con información de Colprensa - Vanguardia*

Siga leyendo: Los tatuajes con los que buscan en México a Angie Miller, la amiga de B King y Dj Regio Clown que está desaparecida

Temas recomendados

Investigación
Justicia
Judicial
Homicidio
Familia
Jóvenes
Muerte
Asesinato
Sicariato
Cadáveres
Magdalena
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida