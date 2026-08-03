Iván Cancino denuncia ciberataque al MinJusticia a días del cambio de Gobierno; esto se sabe

En medio de la última semana del gobierno de Gustavo Petro, el ministro de Justicia designado, Iván Cancino, denunció este lunes un presunto ciberataque contra los sistemas de esa cartera.
A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, el funcionario señaló: “Al parecer, ocurrió un ataque cibernético contra los sistemas del Ministerio de Justicia”. Además, pidió a las autoridades competentes actuar con rapidez para establecer la identidad de los responsables y esclarecer el propósito del hecho.
“Pido a las autoridades actuar con rapidez para verificar quién fue el responsable y cuál fue el propósito de este ataque”, aseguró Cancino.