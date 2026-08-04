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Accidente de bus escolar en Apartadó dejó más de 20 estudiantes lesionados: estas son las hipótesis del volcamiento

El accidente ocurrió en una vía rural de El Reposo, en Apartadó (Antioquia), donde un bus escolar se volcó tras perder el control. Las autoridades investigan las causas mientras varios estudiantes continúan bajo atención médica.

  • Las autoridades investigan si una falla en los frenos o el estado de la vía causó el hecho. FOTO: Cortesía
    Las autoridades investigan si una falla en los frenos o el estado de la vía causó el hecho. FOTO: Cortesía
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 1 hora
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Un accidente de tránsito ocurrido en la mañana del lunes en la zona rural de Apartadó, en el Urabá antioqueño, dejó más de 20 estudiantes lesionados luego de que un bus de transporte escolar se volcara en una pendiente cuando cubría una ruta hacia una institución educativa.

El hecho se registró en la vía que comunica los sectores de San Martín y Tres Esquinas, en el corregimiento El Reposo, y es materia de investigación para establecer si fue ocasionado por una falla mecánica en el sistema de frenos, por las condiciones de la vía debido a las lluvias o por otros factores.

De acuerdo con la información conocida, el vehículo transportaba estudiantes de la Institución Educativa El Reposo y realizaba el recorrido habitual hacia el centro educativo cuando ocurrió la emergencia. Las primeras versiones indican que el bus presentó una posible falla en el sistema de frenos mientras descendía por una pendiente, lo que hizo que el conductor perdiera el control y el automotor terminara volcado a un costado de la carretera.

Habitantes del sector prestaron los primeros auxilios y colaboraron en la evacuación de los menores antes de la llegada de los organismos de emergencia. Posteriormente, el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y varias ambulancias atendieron la situación y trasladaron a los estudiantes a diferentes centros asistenciales de la región.

El conductor del bus también fue valorado por el personal médico. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, no presentó lesiones de gravedad, recibió atención por parte del equipo asistencial y posteriormente fue dado de alta.

Autoridades investigan las causas del siniestro

Las autoridades continúan investigando las causas del volcamiento. Hasta el momento se manejan dos hipótesis principales: una posible falla mecánica en el sistema de frenos del bus y una eventual pérdida de control del vehículo debido al estado mojado de la vía por las lluvias registradas en el sector.

Sobre lo ocurrido, Andrés Pineda, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Reposo, afirmó: “El bus pierde los frenos más o menos casi en un kilómetro para caer a la orilla del río. Entonces, gracias a Dios, pues, no se fue a un abismo que había ahí”.

En paralelo, funcionarios de movilidad realizaron la inspección del vehículo involucrado. De acuerdo con las verificaciones iniciales, la documentación del bus y la licencia de conducción del conductor se encontraban en regla al momento del accidente. Los peritajes técnicos continuarán para establecer cuál de las hipótesis tuvo incidencia en el hecho o si existieron otros factores.

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Parte médico de los estudiantes

Los estudiantes fueron remitidos a distintos centros médicos, entre ellos la Clínica Panamericana, la Clínica Fundadores, la Clínica Chinita, la Clínica Urabá y la Clínica Promedan, donde recibieron atención especializada.

Los reportes oficiales entregados durante la atención de la emergencia indican que la mayoría de los menores evolucionó favorablemente. Sin embargo, las cifras sobre los pacientes hospitalizados han variado conforme avanzó la valoración médica.

Dicho lo anterior, al menos 17 estudiantes ya fueron dados de alta, mientras que siete menores permanecen hospitalizados bajo observación o tratamiento médico, según los distintos balances divulgados durante la jornada. Además, uno de los estudiantes fue sometido a una intervención quirúrgica y continúa bajo seguimiento médico.

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La Administración Municipal informó que mantiene activo el Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la atención de la emergencia, realizar seguimiento a la evolución de los estudiantes y acompañar a sus familias.

En un comunicado, la administración señaló: “La Administración Municipal mantiene activo el Puesto de Mando Unificado (PMU) y continúa acompañando a las familias, coordinando la respuesta interinstitucional y haciendo seguimiento permanente a la evolución de cada uno de los estudiantes”.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas del accidente y establecer si la emergencia obedeció a una falla mecánica, a las condiciones de la vía u a otros factores.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué se sabe sobre la causa del accidente del bus escolar en Apartadó?
Las autoridades investigan dos hipótesis principales: una posible falla en el sistema de frenos del bus y la pérdida de control del vehículo debido al estado mojado de la vía por las lluvias. Los peritajes técnicos determinarán qué originó el accidente.
¿Cuántos estudiantes resultaron afectados en el accidente del bus escolar?
Los reportes indican que 24 estudiantes resultaron lesionados.
¿Cuál es el estado de salud de los estudiantes que iban en el bus?
La mayoría de los estudiantes ya recibió el alta médica. Sin embargo, siete menores continúan hospitalizados y uno de ellos debió ser sometido a una intervención quirúrgica.
¿Dónde ocurrió el accidente del bus escolar en Apartadó?
El accidente ocurrió en una vía rural del corregimiento El Reposo, entre los sectores de San Martín y Tres Esquinas, en el municipio de Apartadó, Antioquia.

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