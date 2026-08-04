Accidente de bus escolar en Apartadó dejó más de 20 estudiantes lesionados: estas son las hipótesis del volcamiento

Un accidente de tránsito ocurrido en la mañana del lunes en la zona rural de Apartadó, en el Urabá antioqueño, dejó más de 20 estudiantes lesionados luego de que un bus de transporte escolar se volcara en una pendiente cuando cubría una ruta hacia una institución educativa.
El hecho se registró en la vía que comunica los sectores de San Martín y Tres Esquinas, en el corregimiento El Reposo, y es materia de investigación para establecer si fue ocasionado por una falla mecánica en el sistema de frenos, por las condiciones de la vía debido a las lluvias o por otros factores.