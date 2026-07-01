Petro marca distancia del escándalo de las gabelas al Clan del Golfo con decisión sobre ‘Chiquito Malo’

El presidente Gustavo Petro anunció ayer la reactivación de la orden de extradición contra alias Chiquito Malo, uno de los máximos jefes del Clan del Golfo, y destacó la captura de alias El Zarco, también integrante de la cúpula de esa estructura criminal.

El anuncio se conoce una semana después de que Noticias Caracol revelara la existencia de negociaciones secretas entre el Gobierno y esa estructura armada.

Según la denuncia, el entonces Comisionado de Paz, Danilo Rueda habría, prometido a delegados del Clan del Golfo una “purga” en las Fuerzas Militares, además del cese de bombardeos y la suspensión de extradiciones contra miembros de ese grupo, en el marco de las negociaciones.

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Ahora Petro, anuncia ofensiva en su contra. “Para lograr éxito en una negociación entre grupos armados organizados y el Estado, siempre debe haber, antes que nada, sinceridad. Sinceridad no hubo”, afirmó el presidente.

Y añadió: “Yo no creo en guerras totales, mortuorias, no creo en la barbarie; creo en lo civilizado y humano, y lo humano es hablar y disminuir la muerte y el dolor de la sociedad”.

Alias Chiquito Malo, cuyo nombre es Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, asumió el liderazgo del Clan del Golfo tras la captura y extradición de alias Otoniel a Estados Unidos en 2022.

Un año después, en agosto de 2023, Otoniel fue condenado a 45 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico.

En los últimos días, las autoridades también capturaron a Ingrid Paola Ávila Hernández, alias La Patrona, hermana de ‘Chiquito Malo’.

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Desde hacía varios años era investigada por sus movimientos financieros, en los que, según las autoridades, se detectaron transacciones destinadas a dar apariencia de legalidad a recursos provenientes de la minería ilegal, el narcotráfico y las extorsiones en distintas regiones del país.

“Su función principal consistía en diseñar y ejecutar mecanismos para dar apariencia de legalidad a los recursos obtenidos mediante actividades ilícitas”, explicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

En cuanto a alias El Zarco, el Ministerio de Defensa informó que acumulaba una trayectoria criminal de una década y era requerido por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, narcotráfico y extorsión.

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De acuerdo con el reporte oficial, se desempeñaba como cabecilla financiero de la organización y administraba las rentas ilícitas destinadas a la compra de armamento.

Tras estos golpes contra la estructura criminal y la reactivación de la orden de extradición contra Chiquito Malo, Petro reconoció que la política de Paz Total tuvo resultados desiguales.

Según dijo, mientras en algunos territorios permitió avances, en otros fracasó, lo que obligó al Gobierno a retomar estrategias tradicionales de confrontación armada, aunque insistió en que no comparte ese enfoque como solución de fondo.

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