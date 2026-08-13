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“Nada nos va a detener”: James Rodríguez rompe el silencio y anuncia ayuda para la reconstrucción del país

El volante cucuteño es uno de los futbolistas colombianos que mayor reconocimiento tiene a nivel internacional. Su aporte puede ser muy importante para ayudar a víctimas del terremoto.

  • El futbolista colombiano James Rodríguez fue el capitán del seleccionado criollo en el Mundial de Norteamérica. Foto: Getty
    El futbolista colombiano James Rodríguez fue el capitán del seleccionado criollo en el Mundial de Norteamérica. Foto: Getty
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
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Pasaron cuatro días desde ocurrió el terremoto de 7.4 grados que afectó a Colombia y el anuncio de James Rodríguez, capitán del equipo nacional en los últimos diez años, de que haría un aporte económico para ayudar a las víctimas del movimiento telúrico.

Hasta el momento se han confirmado 273 muertes en Cali, Manizales, Pereira y Quibdó, las ciudades más afectadas por ese hecho. En ciudades como la capital del Chocó ya dieron por terminadas las labores de búsqueda de personas desaparecidas, mientras que en las otras es cuestión de horas para que ocurra algo parecido.

En algunos días, sin restarle dimensión a la tragedia que ocurrió, los esfuerzos se tendrán que centrar en la reconstrucción de los lugares afectados. Al parecer, esa es la parte de la ecuación en la que James Rodríguez quiere centrar los esfuerzos de su ayuda.

¿Qué dijo James Rodríguez sobre la ayuda que dará al país?

El futbolista, de quien se esperaba que se pronunciara sobre el terremoto, publicó un video en sus redes sociales este jueves 13 de agosto en el que habló sobre la situación.

“Han pasado algunos días desde la catástrofe que afrontamos en nuestro país. Quiero enviar un mensaje en medio del dolor de la gente. A los organismos de socorro, los voluntarios y la gente que ayuda quiero darle las gracias. De esta tragedia solo nos queda salir adelante. Se vienen retos grandes. Ahora y en lo que viene más adelante”, aseguró el futbolista que, por el momento, no tiene equipo.

Rodríguez manifestó que la etapa de la reconstrucción requiere de paciencia para que los resultados sean buenos. Por eso, anunció que los recursos que aportará en compañía de la Fundación Colombia Somos Todos, de la cual es líder, se entregará para ayudar a levantar a las personas damnificadas.

“No tengo duda de que lo lograremos. Nada nos va a detener. Hemos decidido canalizar los esfuerzos por medio de especialistas en el restablecimiento como la Corporación Presentes. Es de suma importancia que las ayudas tengan impacto. Invito a la comunidad del fútbol para que aporten. Todo aporte es valioso. Vamos todos para adelante”, concluyó el futbolista colombiano.

James, quien se encuentra definiendo su futuro deportivo para la próxima temporada, después de jugar con la Selección Colombia en el Mundial de Norteamérica, es uno de los hombres mediáticos de nuestro país que más se demoró en anunciar su apoyo. Sin embargo, se espera que su mensaje llegue a varias partes del mundo y los recursos para la reconstrucción de las zonas afectadas del país aumenten.

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¿Qué anunció el futbolista James Rodríguez respecto a la tragedia del terremoto en Colombia?
James Rodríguez anunció oficialmente que realizará un aporte económico destinado a la reconstrucción y al levantamiento de las personas damnificadas por el sismo.
¿Cuándo rompió el silencio James Rodríguez sobre la catástrofe en el país?
El capitán de la Selección Colombia publicó un video con su pronunciamiento oficial este jueves 13 de agosto de 2026, cuatro días después del movimiento telúrico.
¿A través de qué organización canalizará James Rodríguez los recursos económicos de su ayuda?
El futbolista entregará los fondos en compañía de su ONG, la Fundación Colombia Somos Todos, y mediante especialistas de la Corporación Presentes.

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