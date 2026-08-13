“Nada nos va a detener”: James Rodríguez rompe el silencio y anuncia ayuda para la reconstrucción del país

Pasaron cuatro días desde ocurrió el terremoto de 7.4 grados que afectó a Colombia y el anuncio de James Rodríguez, capitán del equipo nacional en los últimos diez años, de que haría un aporte económico para ayudar a las víctimas del movimiento telúrico.
Hasta el momento se han confirmado 273 muertes en Cali, Manizales, Pereira y Quibdó, las ciudades más afectadas por ese hecho. En ciudades como la capital del Chocó ya dieron por terminadas las labores de búsqueda de personas desaparecidas, mientras que en las otras es cuestión de horas para que ocurra algo parecido.