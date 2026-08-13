Se cae contrato de $164.000 millones para energía solar que impulsó el Gobierno Petro

La millonaria contratación del Fondo de Energías no Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge) para impulsar la energía solar en el país enfrenta un bache importante.
La noticia más reciente que se tenía sobre esta entidad adscrita al Ministerio de Minas señalaba que, tras la suspensión de su director Brayan Giraldo Ruiz, este tomó la decisión de ceder su contrato a un funcionario cercano.
Con esta maniobra, según confirmaron fuentes a El Tiempo, se pretendía rescatar y tramitar un proceso clave de la agenda pública del gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, este diario confirmó que la licitación fue cancelada por completo.
El proyecto en cuestión abarcaba la contratación, implementación, operación, mantenimiento y monitoreo de Sistemas Solares Fotovoltaicos en áreas urbanas del Sistema Interconectado Nacional, en el marco del programa Colombia Solar.
Ante el escenario, en la mañana de hoy, María Nohemí Arboleda, nueva ministra de Minas, tomó cartas en el asunto y designó formalmente a la consultora y abogada Melba Pérez para que lidere una revisión exhaustiva del estado real en el que se encuentra la entidad.
La decisión de frenar el contrato no vino de afuera, sino de la misma entidad. La Unidad Investigativa de El Tiempo conoció el documento mediante el cual Camilo Andrés Becerra, el mismo funcionario al que le habían cedido el contrato, resolvió cancelar el proceso.