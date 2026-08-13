Los nuevos nombramientos de Abelardo de la Espriella: quiénes son y qué cargos ocuparán

El gobierno de Abelardo de la Espriella continúa completando la nómina de funcionarios que estarán al frente de las principales entidades del Estado.
A los ministros anunciados antes de la posesión se han sumado en los últimos días nuevos directores, presidentes de agencias y funcionarios de alto nivel en sectores como infraestructura, energía, salud, ambiente, minería, comunicaciones y hacienda.
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Estos son los perfiles de algunos de los funcionarios que comienzan a asumir responsabilidades en la administración de De la Espriella.