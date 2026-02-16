x

Video | Pánico en Chapinero: Hombres con cuchillos de carnicero aterrorizaron a transeúntes en plena vía

El grupo de agresores chocaba sus armas contra el suelo y desató el miedo en una zona comercial de la capital colombiana. Conozca el motivo del violento suceso.

  Hombres armados con cuchillos de carnicero y machetes desataron el terror en una zona comercial del norte de Bogotá. Fotos: captura video
    Hombres armados con cuchillos de carnicero y machetes desataron el terror en una zona comercial del norte de Bogotá. Fotos: captura video
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
bookmark

Un grave episodio de violencia urbana sacudió la localidad de Chapinero, en el nororiente de Bogotá, cuando un grupo de hombres armados con cuchillos de carnicero y machetes persiguió a varios transeúntes, generando escenas de terror en una zona de intenso movimiento comercial nocturno.

El hecho fue registrado en la calle 45 con carrera 13. Allí se ve cómo los agresores intimidaban a las personas e incluso golpeaban sus armas contra el pavimento, llegando a generar chispas por el choque del metal contra el suelo.

Lea también: Escalofriante crimen: pelea en billar de Coveñas acabó con un decapitado; agresor recorrió el sector con la cabeza de su víctima

La situación alcanzó su punto más crítico cuando un hombre que intentaba huir tropezó y cayó en plena calzada, quedando completamente expuesto ante el grupo armado.

En ese instante, una vendedora de comida rápida que operaba un puesto ambulante en la acera intervino de manera directa. Armada únicamente con un palo de madera, la mujer enfrentó a los atacantes, logrando frenar la agresión y salvar al ciudadano de lo que parecía una muerte segura.

La difusión de las imágenes desató una ola de reclamos hacia la administración distrital y la fuerza pública por la falta de patrullaje y la ausencia de reacción inmediata en sectores de alta circulación nocturna.

¿Qué ocasionó las acciones violentas en Chapinero, Bogotá?

Sobre la ferocidad de las imágenes, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que el suceso se originó debido a una riña por intolerancia entre particulares, presuntamente motivada por el reclamo de una gorra.

Aunque en el video se observa a uno de los involucrados con manchas de sangre en su chaqueta, las autoridades indicaron que no hay reportes oficiales de personas lesionadas ni fallecidas, ni se han confirmado detenciones relacionadas con el caso.

Este incidente se da en medio de una alerta que recientemente hizo el Concejo de Bogotá, quienes han advertido que la capital enfrenta un aumento del 14 % en homicidios, además de casos por violencia con armas y lesiones personales.

Siga leyendo: Echaron a la secretaria de Educación de Amagá por participar en una riña en el municipio

