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“Uribe no se acabó, somos la bancada más grande, está más vivo que nunca”: senador Juan Espinal

El senador del Centro Democrático responde a quienes dan por acabado el uribismo y rechaza que su partido deba sacrificarse para fortalecer la nueva colectividad de Abelardo de la Espriella. Estará en la Comisión Quinta del Senado.

  • El congresista Juan Espinal, quien preside la comisión quinta, es oriundo de Jericó, donde se vive un conflicto social por cuenta de la llegada de la mina Quebradona, de Anglo Gold Ashanti. FOTO: Esneyder Gutiérrez.
    El congresista Juan Espinal, quien preside la comisión quinta, es oriundo de Jericó, donde se vive un conflicto social por cuenta de la llegada de la mina Quebradona, de Anglo Gold Ashanti. FOTO: Esneyder Gutiérrez.
Daniel Rivera Marín
Daniel Rivera Marín

Editor General

hace 48 minutos
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Juan Espinal es senador de la República por el Centro Democrático y fue elegido presidente de la Comisión Quinta del Senado, encargada de régimen agropecuario, ecología, medio ambiente y recursos naturales.

Su designación llega en un momento clave para la legislatura entrante, pues el país enfrenta la amenaza de un fenómeno de El Niño de gran magnitud, la discusión sobre fracking y la definición del rumbo minero-energético bajo el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella.

“Nos reuniremos con directores de museos —el de Antioquia, el MAJA de mi pueblo, Jericó, y otros— para estructurar un proyecto de ley de museos. Son un espacio muy importante para la cultura y para el encuentro ciudadano, pero no hay recursos: el MAJA lo hemos construido a...

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