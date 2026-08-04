“Uribe no se acabó, somos la bancada más grande, está más vivo que nunca”: senador Juan Espinal

El senador del Centro Democrático responde a quienes dan por acabado el uribismo y rechaza que su partido deba sacrificarse para fortalecer la nueva colectividad de Abelardo de la Espriella. Estará en la Comisión Quinta del Senado.