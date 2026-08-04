“Uribe no se acabó, somos la bancada más grande, está más vivo que nunca”: senador Juan Espinal

Juan Espinal es senador de la República por el Centro Democrático y fue elegido presidente de la Comisión Quinta del Senado, encargada de régimen agropecuario, ecología, medio ambiente y recursos naturales. Su designación llega en un momento clave para la legislatura entrante, pues el país enfrenta la amenaza de un fenómeno de El Niño de gran magnitud, la discusión sobre fracking y la definición del rumbo minero-energético bajo el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella. “Nos reuniremos con directores de museos —el de Antioquia, el MAJA de mi pueblo, Jericó, y otros— para estructurar un proyecto de ley de museos. Son un espacio muy importante para la cultura y para el encuentro ciudadano, pero no hay recursos: el MAJA lo hemos construido a...