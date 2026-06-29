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“¡Usted a mí me respeta!”: el fuerte cruce entre Cecilia López y MinAgricultura por cifras de tierras entregadas

Se desató un rifirrafe entre la exministra Cecilia López y la actual ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, por las cifras de hectáreas entregadas a campesinos durante este gobierno.

  • La exministra Cecilia López y la actual ministra de Agricultura Matha Carvajalino generaron polémica por las cifras de restitución de tierras. Fotos: Edwin Bustamente, Camilo Suárez y Colprensa
    La exministra Cecilia López y la actual ministra de Agricultura Matha Carvajalino generaron polémica por las cifras de restitución de tierras. Fotos: Edwin Bustamente, Camilo Suárez y Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
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Cuando el país espera atento el empalme entre los gobiernos de Gustavo Petro y el presidente electo Abelardo de la Espriella, en redes sociales se está dando una discusión paralela. Un intercambio de cifras, pero no en los mejores términos. El centro del debate son las hectáreas de tierra entregadas a campesinos que reporta el Gobierno. Para la exministra de Agricultura Cecilia López Montaño, los números están inflados. La actual ministra, Martha Carvajalino, salió a responderle y la discusión no ha dejado de escalar.

Las críticas de López a la gestión del Gobierno, del que fue parte al inicio de la administración de Gustavo Petro, no son nuevas. Sin embargo, fueron sus recientes declaraciones sobre las cifras reportadas por esa cartera las que desataron la reacción de la actual ministra.

Todo comenzó luego de que la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, publicara un balance en el que reportó 142.589 hectáreas definitivas entregadas, de las cuales 87.602 ya están registradas ante las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP) y otras 54.018 siguen pendientes de ese trámite.

De inmediato vino la reacción de la exministra, quien cuestionó esas cifras y aseguró que solo las tierras con registro pueden contarse como entregadas de manera definitiva. Para ella, mezclar procesos en trámite con adjudicaciones consolidadas termina inflando los números y generando incertidumbre para los campesinos. “Gestionar no es entregar”, dijo.

“Me perdonan, pero aquí están las consecuencias de entregar tierra mal, de inflar las cifras. Solo 87,000 hectáreas se entregaron con registro en las Orip; esas tierras no se las quita nadie a quien las recibió”, escribió en su cuenta de X, agregando que “las tierras son temporales y admiten cuestionamiento; muy injusto con los campesinos”.

“Aquí pongo lo que reconoce la ministra Carvajalino; jamás fueron ni 300 mil ni 700 mil. Gestionar no es entregar. Con humildad les recuerdo: se los dije hace rato”, resaltó.

Ante esos cuestionamientos, la ministra Carvajalino respondió que la exfuncionaria tiene un “inmenso desconocimiento del régimen agrario y de las facultades de la Nación, y del gobierno como su representante, de administrar las tierras públicas”.

Lea también | “Jurisdicción Agraria puede disparar los conflictos violentos por la tierra”: Cecilia López

“Su decidida intención de deslegitimar lo que hemos hecho quienes sucedimos su tiempo en el gobierno se hace desde el desconocimiento del régimen agrario”, apuntó la ministra en un trino.

“Usted misma reconoce que no han entregado 700 mil hectáreas y solo 87 mil tienen registro Orip. La gente no es boba y es clarísimo que tierra entregada por el gobierno sin escritura registrada en las Orip deja a sus ocupantes en absoluta vulnerabilidad frente a terceros”, contradijo la exministra López.

En ese cruce de posturas, la actual ministra escaló sus señalamientos al insinuar beneficios a ilegales. “¡El silencio frente al proyecto paramilitar y la contrarreforma son evidentes! Mensajes que parecieran de apóstatas de la democracia y la justicia social!”

“¡A mí usted me respeta, señora ministra! Deje su politiquería y señalamientos irresponsables. Mostrar su manipulación de los términos para inflar cifras no me hace parte de ningún proyecto paramilitar, sino que me muestra como lo que yo sí soy: una verdadera demócrata que no deja que engañen a los campesinos”, le respondió Cecilia López.

Ambas citaron el Decreto Ley 902 de 2017, que adopta medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral que fue contemplada en el Acuerdo de Paz.

Esa normativa establece que el registro ante las ORIP no es un trámite opcional, sino el requisito que brinda seguridad jurídica y activa los efectos legales del título. Asimismo, subraya que todo título de adjudicación o formalización debe ser inscrito ante esta oficina para que el derecho de propiedad sea plenamente oponible y reconocido por el Estado.

De igual manera, a pocos meses de finalizar su mandato, según cifras oficiales, el presidente Gustavo Petro estaría lejos de cumplir una de sus promesas de cumplir con lo pactado en el Acuerdo de Paz: formalizar siete millones de hectáreas y comprar otros tres millones para su entrega.

Siga leyendo: ¿Reforma agraria a medias? Balance en matices de una de las banderas de Petro

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