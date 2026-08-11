Terremoto pone a prueba al nuevo Gobierno: sin director de la UNGRD en propiedad y otros cargos clave

La atención de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia el lunes enfrenta una dificultad adicional: el cambio de Gobierno. Mientras las autoridades intentan restablecer servicios y atender a las comunidades afectadas, varias entidades clave todavía están en proceso de conformación.
Y es que si bien el presidente Abelardo De La Espriella regresó este martes a Bogotá para adelantar la posesión del geólogo David Santiago Tamayo como director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), lo cierto es que los trámites burocráticos han hecho que la entidad más relevante para la atención de esta emergencia esté sin líder tras casi 48 horas después de la emergencia.
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Otro de los casos se presentó en el Ministerio de Vivienda. Ruth Maritza Quevedo Fique, quien se desempeñaba como viceministra de Agua y Saneamiento Básico, confirmó este martes que la declararon insubsistente de su cargo. Según explicó, había presentado formalmente su renuncia desde el 7 de agosto y permanecía a la espera de que se definiera su situación administrativa.
La exfuncionaria señaló que, pese al cambio de gobierno y sin tener respuesta a su renuncia, continuó en su cargo e hizo seguimiento a la emergencia. Aseguró que el lunes remitió a la sala de crisis de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) información sobre la continuidad del servicio de acueducto en los municipios afectados.