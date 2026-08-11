Empresa local ofrece el servicio gratis de análisis de estructuras afectadas por el terremoto de 7.4 en Medellín y resto del país

Tras el reciente terremoto de magnitud 7.4 que sacudió la tranquilidad de Medellín y varias regiones de Colombia, el temor por la estabilidad de las edificaciones se convirtió en la principal preocupación de miles de ciudadanos en las zonas afectadas. Le puede interesar: ¿Por qué el gobierno De la Espriella no ha aceptado la ayuda humana ofrecida por México, China, El Salvador y hasta la ONU? Frente a esta contingencia, ocurrida en la mañana de este lunes 10 de agosto, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el Chocó, un emprendimiento local dispuso de sus canales directos para brindar tranquilidad a los propietarios y residentes afectados. Y es que la empresa paisa llamada Lienzo Ingeniería S.A.S. anunció la activación de un canal de asesoría técnica sin costo, totalmente gratis, tanto presencial como virtual, para evaluar las afecciones en casas y edificios del territorio nacional.

Esta iniciativa, según ellos, busca dar una respuesta técnica oportuna a las comunidades que observan anomalías en sus inmuebles tras la sacudida telúrica, evitando que las grietas o fisuras comprometan la seguridad de las familias en los hogares. EL COLOMBIANO habló con César Augusto Córdoba Arango, ingeniero civil de la Universidad EIA e ingeniero sismo-resistente de la Universidad EAFIT, quien es el gerente general y jefe de diseño de Lienzo Ingeniería S.A.S., por lo que explicó los alcances y la razón de hacer este despliegue técnico. “En una situación tan caótica y que nos toca directamente, pensamos en ayudar a las personas a evaluar sus viviendas para que pudieran habitar lugares seguros o evacuar construcciones que no están en buenas condiciones, es nuestro aporte desde la ingeniería a esta tragedia”, expresó Córdoba a este medio.

Los organismos de socorro ayudando a las personas atrapadas bajo los escombros. FOTO: AFP

Asesoría técnica sin costo al servicio de la ciudadanía

La estrategia contempla la revisión minuciosa de fotografías y videos enviados de manera remota por los ciudadanos fuera de Medellín o del Área Metropolitana, así como visitas directas en los puntos de mayor riesgo a nivel local. “Queremos prestar de manera totalmente gratuita nuestro servicio de análisis estructural para todas las personas que tengan dudas sobre los agrietamientos que se están presentando en las edificaciones después del evento sísmico de hoy en la mañana. Vamos a estar recibiendo todos los mensajes, los casos más graves los vamos a estar visitando en la medida de lo posible”, expresó César. Según este ingeniero, la atención técnica se ha priorizado según la gravedad registrada en los reportes iniciales. De hecho, un equipo especializado se desplazó desde este lunes a los puntos de mayor vulnerabilidad reportados en la subregión del Valle de Aburrá.

“Ya fuimos a Envigado y revisamos dos estructuras que sufrieron afectaciones graves. Recuerden, de manera totalmente gratuita, cualquier duda que tengan sobre las fisuraciones que hay, sobre las grietas, sobre cualquier evidencia de falla estructural, nos la pueden hacer llegar y nosotros vamos a estar respondiendo”, detalló.

Orientación preventiva y canales de contacto

Además de las evaluaciones directas, la compañía anunció la creación de material educativo para que los propietarios identifiquen por sí mismos las señales de alerta y distingan entre un daño estético y un riesgo estructural tras este tipo de sucesos naturales. “Les voy a hacer un video explicando cómo funcionan los tipos de falla, cuáles son los más típicos, cómo se ven y algunas recomendaciones para la exploración que van a hacer ustedes mismos sobre sus viviendas para poder dar ese parte de tranquilidad de que todo está bien. No bajemos la guardia, después de un evento sísmico suelen ocurrir catástrofes también por esa parte de descuidos estructurales”, informó el ingeniero paisa de 26 años.

De acuerdo con el experto, desde esta empresa que lleva más de 6 años aportando a la construcción de infraestructura en el país, han atendido hasta ahora aproximadamente 2500 casos de dudas sobre la integridad estructural de las edificaciones luego del terremoto con epicentro en Chocó. “Comenzamos en la ciudad de Medellín, pero luego la asesoría se extendió a Cali, Pereira, Manizales, Armenia, Quibdó, Bogotá, etc. Por lo que ahora atendemos casos en todas las zonas afectadas del país en temas de infraestructura”, señaló. Por otro lado, señalaron que los casos más graves que han atendido están “en Cali, en el Valle hemos encontrado edificaciones de hasta 20 niveles con fallas críticas en los elementos estructurales, casos en los cuales hemos recomendado evacuar de manera inmediata los inmuebles”.

Así quedó parte desplomada del Hospital Universitario del Valle tras el terremoto de 7.4 en Colombia. FOTO: AFP

Además, el ingeniero César aseguró que en Medellín la situación ha sido “mucho menos grave”, pero que han tenido casos de “fisuras importantes” y recomendaciones preventivas, pero que ninguna estructura que han revisado en la ciudad “presenta riesgo alto de colapso”. Para acceder al servicio, las personas interesadas pueden enviar sus fotografías, videos e inquietudes sobre las estructuras de sus viviendas a la línea de WhatsApp 301 256 8300, donde el equipo de Lienzo atenderá las inquietudes que tengan las personas. También le puede interesar: “Tenemos una sobreocupación del 245%”: el desolador balance del hospital de Quibdó, Chocó, tras el terremoto de 7.4 Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas