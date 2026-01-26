César Gaviria denuncia una “guerra sin cuartel” contra Antioquia y cuestiona el discurso de lucha de clases de Petro

César Gaviria Trujillo, presidente de Colombia entre 1990 y 1994 y actual jefe del Partido Liberal, ha elevado el tono de su confrontación con el presidente Gustavo Petro al denunciar lo que califica como una “guerra sin cuartel” contra el departamento de Antioquia y un ataque persistente a su tejido empresarial. En un documento difundido en enero de 2026, el exmandatario sostiene que desde la llegada de Petro al poder la región ha sido objeto de críticas y decisiones que, a su juicio, afectan tanto a su identidad cultural como a su economía productiva.
Según se desprende de esa carta, trasladada institucionalmente por el gobernador de Antioquia al Ministerio de Justicia, Gaviria pide la atención de las autoridades nacionales frente a lo que interpreta como un clima de estigmatización política y económica hacia el departamento. El exjefe de Estado vincula estas tensiones con el discurso de “lucha de clases” que atribuye al presidente Petro y que, en su opinión, estaría orientado a generar fracturas entre sectores sociales y productivos del país.
