“No se trata de desarrollar una narrativa ideológica”: los consejos que César Gaviria le dio a Petro antes de su encuentro con Trump

Previo al encuentro que el próximo 3 de febrero sostendrán los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, el exmandatario César Gaviria le envió una carta al jefe de Estado colombiano sobre algunas recomendaciones en su visita a la Casa Blanca. En un documento de más de 4 páginas, el jefe natural del Partido Liberal y quien presidió a Colombia entre 1990 hasta 1994 le reiteró al actual mandatario la importancia de su encuentro con el líder estadounidense. Lea también: Así fue la llamada entre la canciller Rosa Villavicencio y Marco Rubio para preparar encuentro Petro-Trump en EE. UU. “Usted representará a la nación en su conjunto en su reunión con el presidente Trump, y tiene claro que en la actual coyuntura no se trata de desarrollar una narrativa ideológica ni una competencia o confrontación personal con él”, le expresó Gaviria a Petro. En la carta, el expresidente le recomendó a Petro actuar con franqueza y “sentido de Estado”, además de recordarle que la diplomacia debe ejercerse mediante mensajes consistentes y objetivos verificables, evitando las confrontaciones públicas, el uso de redes sociales, los “discursos callejeros” o un “tono mesiánico”. Para el exmandatario, el líder izquierdista debe dejar atrás posturas que en el pasado fueron percibidas como deliberadamente anti-norteamericanas. “Las consideraciones de hoy deben distar radicalmente de aquellos momentos en los que su postura frente a Estados Unidos se vio condicionada por una visión ideologizada, lo cual derivó en una actitud antinorteamericana que resultó costosa para el país”, subrayó el jefe natural del Partido Liberal en la actualidad.

En la carta, el expresidente Gaviria le reitera a Petro la importancia de su viaje a la Casa Blanca. Foto: Partido Liberal

Gaviria le recordó al actual jefe de Estado que “a lo largo de su mandato, la respuesta del Gobierno colombiano ha sido percibida por algunos analistas como reactiva y personalista, debilitando una alianza histórica construida en décadas sobre cooperación en seguridad, comercio, inversión y desarrollo”, en cuanto a las relaciones con otros países.

Los consejos que le dio César Gaviria a Gustavo Petro

En la misiva, el presidente responsable de la transición de la Constitución de 1886 a la de 1991 le dio varios consejos al actual mandatario sobre temas de comercio, seguridad y la relación con Venezuela que seguramente se tratarán con el republicano Trump.

Sobre el tema seguridad, Gaviria le resaltó a Petro la importancia de abandonar la Paz Total, una política que ha sido bandera del actual gobierno para tratar a los grupos armados ilegales. “Llegó la hora de que usted tome la decisión de abandonar esa política de paz total por ser totalmente incompatible con los intereses nacionales”, aseveró el expresidente, exaltando que por falta de una implementación integral de esta, “ha permitido que bandas criminales llenen los vacíos territoriales”. Dentro de los consejos, el liberal le recomendó al actual mandatario mostrar esfuerzos en perseguir los grandes laboratorios y el lavado de activos, por lo que una buena idea sería proponer un plan integral y cooperativo contra el narcotráfico que incluya resultados concretos en extradición y fumigación, ante la previsible presión de la administración Trump.



Además: En EE. UU. no paran las protestas por el asesinato de Alex Pretti a manos de agentes federales Gaviria sostuvo que es necesario dejar de lado la “preocupante relación de tolerancia” frente a organizaciones como el ELN, las disidencias de las FARC, el Tren de Aragua y el Clan del Golfo. Respecto a Venezuela, para Gaviria la relación con Venezuela no debe regirse por lógicas ideológicas, sino que debe subordinarse al objetivo superior de reconstruir la relación con Estados Unidos. “Hoy resulta imperativo que su política frente a Caracas [en referencia al gobierno de Venezuela] relegue lo ideológico a un segundo plano”, indicó el expresidente, recordando que “Colombia ha recibido cerca de 2,8 millones de migrantes venezolanos”, algo que obliga a gestionar de manera robusta los flujos migratorios y la inseguridad en los 2.200 kilómetros de frontera donde convergen el narcotráfico y el contrabando.

La carta contiene consejos dirigidos al gobierno colombiano para abordar la reunión con Donald Trump. Foto: Partido Liberal

En cuanto al comercio, el exjefe de Estado puntualizó que “Estados Unidos sigue siendo el mayor socio comercial de Colombia, con un intercambio cercano a los 36.700 millones de dólares”, por lo que se exige una postura consistente con las políticas de Trump para asegurar beneficios económicos y acceso preferencial al mercado norteamericano. Siga leyendo: Trump reafirmó que se reunirá con Petro, pero no olvida que ha sido “hostil” con EE. UU. y que lo llamó “dictador” Preguntas frecuentes sobre el tema: