¿Debe actualizar su tarjeta Cívica para el metro de Medellín? Estos son los pasajeros que no necesitan hacer el trámite

“No sé si me toca”, “Cómo me doy cuenta”, “¿Debo pagar por eso?”, son solo algunas de las muchas preguntas que, a través de redes sociales, manifiestan los usuarios del Metro de Medellín ante el anuncio de la renovación de la tarjeta Cívica para este 2026. Si bien el sistema de transporte ha emitido diferentes piezas informativas con el fin de solucionar las inquietudes, algunas dudas siguen a flote sin encontrar respuesta.
Ante la situación y con el fin de dar claridad al tema, este medio habló con Carlos Ortiz Espinosa, Gerente de Desarrollo de Negocios del Metro, quien explicó a detalle todos los puntos que se deben tener en cuenta y las recomendaciones para no confundirse en el momento de realizar el respectivo trámite.