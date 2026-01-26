¿Qué es la “supergripa” y por qué es una infección que causa alerta en Antioquia?

En las últimas semanas, producto de las fuertes lluvias en Antioquia, se habla de un aumento en los casos de infecciones respiratorias, y si bien se aguarda por un número exacto y oficial que precise los casos en el departamento, en alerta ya hay municipios como Rionegro, donde en 2025 se registró un incremento del 23% en los contagios por enfermedades de este tipo. Una de ellas, recientemente conocida, se bautizó con el término de “supergripa”.
La inquietud ahora pasa por ese nombre, pues muchas personas creen que al denominarse de tal manera se hace alusión a que puede ser un virus mortal, o que genera graves afectaciones en el cuerpo humano. Ni lo uno ni lo otro.
Con el objetivo de dar claridad al tema y explicar por qué es una infección que se propaga de forma masiva en temporada lluviosa, EL COLOMBIANO habló con Juan Camilo Marín Roldán, médico docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad CES, quien advirtió de manera enfática que la supergripa no es una pandemia.