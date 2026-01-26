x

Ruta Bogotá-Medellín hace historia: es la novena con más vuelos en el mundo

El informe presentado por la Guía Oficial de Aviación proyecta la ruta entre las dos principales ciudades colombianas como la más activa de Latinoamérica.

  • La ruta Bogotá-Medellín es la novena con más frecuencias a nivel mundial. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
bookmark

En un hito histórico para la aviación colombiana, la conexión entre Bogotá y Medellín ha ingresado oficialmente al listado de las diez rutas aéreas más transitadas del planeta.

Según el informe Air Travel Statistics 2025 elaborado por la consultora internacional OAG, este corredor registró un promedio de 101 vuelos diarios durante el año 2025, posicionándose en el noveno lugar a nivel global y como la más activa de América Latina.

El informe de OAG también destaca que el 1 de agosto de 2025 fue el día de mayor actividad aérea en la historia reciente, con 19,8 millones de asientos programados a nivel global.

A nivel mundial, el ranking de frecuencias sigue liderado por la región de Asia-Pacífico. La ruta entre Jeju y Seúl Gimpo, en Corea del Sur, ocupa el primer lugar con 194 vuelos diarios, seguida por el trayecto Melbourne–Sídney en Australia con 134 frecuencias.

Asimismo, se resalta la expansión del Aeropuerto Internacional de Hong Kong, que fue la terminal con más nuevas conexiones añadidas durante el año.

Respecto a la ruta Bogotá-Medellín, en el año 2025 se programaron 101 vuelos, ocupando el noveno lugar dentro de las rutas con mayor frecuencia en el mundo y la segunda en la región, pues Sao Paulo-Río de Janeiro tuvo un total de 103 vuelos, siendo la octava a nivel mundial.

Sin embargo, OAG resaltó a Bogotá-Medellín como la más activa debido a la cantidad de asientos, pues a lo largo del año se programaron 6.219.202, un volumen que, según el mismo informe, es impulsado por la competencia entre aerolíneas tradicionales y de bajo costo, incluyendo a Avianca, Latam, Clic Air, JetSmart y Wingo.

Sobre estas aerolíneas, aquellas dedicadas al segmento de bajo costo como Wingo y JetSmart pueden ofrecer tiquetes en esta ruta que van desde los $90.000 hasta los $180.000 mientras que aquellas como Latam y Avianca pueden manejar una base partiendo de $190.000, pero en épocas de alta demanda el costo puede superar los $500.000.

Este posicionamiento de la ruta Bogotá–Medellín no solo podría beneficiar a los pasajeros con mejores horarios, sino que puede convertirse en un termómetro del crecimiento económico y la integración territorial de Colombia en el escenario internacional.

