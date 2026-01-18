Dudas sobre el prestamista de Corcho que le dio $742 millones en “refrigerios” para la consulta

No cuadran las cuentas y crecen las dudas sobre la financiación de la exministra Carolina Corcho en la consulta del Pacto Histórico, la misma candidata que hoy encabeza las lista al Senado por esta colectividad. A partir del reporte de ingresos y gastos presentado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) por la campaña de Corcho, se ha señalado que el 52 % de los gastos —equivalentes a $737,7 millones de un total de $1.428 millones— habrían sido cubiertos con recursos que supuestamente provienen de préstamos otorgados por un “restaurante de corrientazos con nombre francés y ubicado en el extremo sur de Bogotá”.

Pero resulta que aparece un restaurante llamado “Gusteau Chefcito Sigi. ML JV EU”, supuestamente ubicado en la localidad de Bosa al sur de Bogotá y figura en proceso de liquidación según la Cámara de Comercio. De hecho, la congresista Cathy Juvinao fue hasta la dirección del establecimiento, pero no lo encontró. “(...) Lo último que reportó este restaurante, que nos imaginamos es un restaurante pequeño, porque así consta en su registro mercantil, fueron activos en el año 2020 por un $1’720.000 pesos. Eso fue lo último que reportó. En los últimos años, no ha registrado ingresos, no ha registrado nada”, explicó Juvinao.

Según los documentos, el representante legal de ese restaurante aparece identificado como Sigifredo Vergara Martínez; así está consignado en el Registro Único Empresarial y Social (RUES). La congresista Jennifer Pedraza expuso que Vergara figura en el régimen subsidiado tras la consulta de los reportes de la ADRES. “Además, el ‘millonario restaurantero’ se presentó para recibir subsidios de economía popular en el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y fue seleccionado como viable. Con un restaurante en liquidación, sin plata para su salud ni para emprender, ¿cómo sacó Sigifredo $737 millones para financiar a Carolina Corcho?“, señaló. Entérese: Los argumentos del CNE para pedirle a Fiscalía que investigue a Ricardo Roa por fraude procesal en campaña ‘Petro Presidente’

¿Quién es Sigifredo Vergara?

Sigifredo Vergara Martínez, oriundo de Falan (Tolima) y de 33 años de edad, habría registrado una dirección en la localidad de Bosa como sede de su restaurante. No habría sido Vergara quien prestó los $742 millones a la campaña de Corcho, sino que ese dinero correspondería realmente a “refrigerios”, según El Tiempo. Es decir, se habrían realizado al menos 20 adquisiciones de refrigerios para eventos políticos, con cuentas que oscilan entre los 12 y los 75 millones de pesos. Dichas adquisiciones estarían pendientes de pago bajo el concepto de “gastos de reposición del Consejo Nacional Electoral”.

Vergara no se ha pronunciado, aunque también aparece citado en otra denuncia hecha por el aspirante a la Cámara Germán Ricaurte, relacionada con una donación desde su restaurante Gusteau Chefcito por $25.000.000 a la campaña de María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara por el Pacto Histórico. “Les tengo una preguntica: ¿el representante legal del corrientazo Gusteau Chefcito, que financió a la doctora Corcho, es el mismo que financió a la representante María Fernanda Carrascal?”, escribió Ricaurte en su cuenta de X.