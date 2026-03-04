Gobierno ha ordenado cuatro bombardeos en Guaviare en dos años. ¿Qué está pasando en esa zona?

De los 15 bombardeos que se han ejecutado en el Gobierno de Gustavo Petro, desde que se reactivó esta clase de operaciones en 2024, cuatro de ellos han sido en Guaviare, un departamento disputado a sangre y fuego por las disidencias de las Farc comandadas por “Iván Mordisco” y “Calarcá”.
El último ataque, ejecutado el sábado 28 de febrero en la zona rural de municipio de El Retorno, estuvo dirigido contra una guarida del frente Martín Villa, asociado al bloque Amazonas del Estado Mayor Central (EMC), la facción de Néstor Gregorio Vera alias Iván Mordisco.
La Fuerza Aeroespacial bombardeó el objetivo, en la vereda Puerto Valencia, y minutos después fueron desplegados decenas de comandos especiales, hasta rodear a los terroristas.
Sin embargo, en la maniobra resultaron heridos tres uniformados, tras la activación de un artefacto explosivo improvisado.