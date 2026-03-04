Gobierno ha ordenado cuatro bombardeos en Guaviare en dos años. ¿Qué está pasando en esa zona?

De los 15 bombardeos que se han ejecutado en el Gobierno de Gustavo Petro, desde que se reactivó esta clase de operaciones en 2024, cuatro de ellos han sido en Guaviare, un departamento disputado a sangre y fuego por las disidencias de las Farc comandadas por “Iván Mordisco” y “Calarcá”. El último ataque, ejecutado el sábado 28 de febrero en la zona rural de municipio de El Retorno, estuvo dirigido contra una guarida del frente Martín Villa, asociado al bloque Amazonas del Estado Mayor Central (EMC), la facción de Néstor Gregorio Vera alias Iván Mordisco. La Fuerza Aeroespacial bombardeó el objetivo, en la vereda Puerto Valencia, y minutos después fueron desplegados decenas de comandos especiales, hasta rodear a los terroristas. Sin embargo, en la maniobra resultaron heridos tres uniformados, tras la activación de un artefacto explosivo improvisado.

En el sitio fueron capturados dos presuntos disidentes, otros dos se rindieron y afirmaron que se iban a someter voluntariamente a la justicia; y un par más, menores de edad, fueron aprehendidos para entregarlos después al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). “Esta operación permitió la incautación de 30 armas largas, entre ellas 5 ametralladoras calibre 7.62, 10 armas cortas, un lanzagranadas M-203, cinco ramplas, 100 proveedores para fusil, 30.200 cartuchos de diferentes calibres, 40 granadas de mortero, 13 granadas para dron, 300 detonadores eléctricos y demás material de guerra, explosivos, intendencia y comunicaciones que, presuntamente, serían utilizados para ejecutar acciones terroristas contra la población civil y la Fuerza Pública en esta región del país”, informó el Ejército en su reporte oficial del caso. Las tropas han estado en la zona desde el fin de semana, buscando a otros delincuentes que al parecer huyeron, entre ellos alias “Pescado”, un presunto cabecilla del frente. Aunque no se han reportado bajas enemigas hasta ahora, las autoridades consideran que se trató de un ataque estratégico, por la cantidad del arsenal decomisado.

El conflicto arde en Guaviare

El Guaviare ha sido objeto ya de cuatro bombardeos en los últimos dos años. El más recordado ocurrió el pasado 10 de noviembre y dejó 20 muertos, entre ellos siete menores de edad que habían sido reclutados, lo que puso en aprietos al Gobierno frente a la oposición política y la opinión pública. ¿Qué es lo que sucede en ese departamento? Tal cual ha venido documentando EL COLOMBIANO, municipios como El Retorno, Calamar y San José del Guaviare están siendo afectados por una disputa criminal que ha producido cerca de 80 muertos entre las huestes de “Calarcá” e “Iván Mordisco”. Además de esto, la Defensoría del Pueblo ha denunciado en múltiples oportunidades que hay desplazamientos y confinamientos de comunidades. El origen del conflicto va más allá de la fractura interna en las disidencias, pues la pelea en Guaviare tiene que ver con la consolidación de corredores estratégicos que permitan conectar las operaciones ilegales del Pacífico Sur, el Amazonas y los Llanos Orientales. Esto incluye lucrativas rentas, como el tráfico de cocaína y la minería ilegal.