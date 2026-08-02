“Milité en la izquierda y entendí que era una ideología fracasada”: congresista Carol Borda

Como la única representante a la Cámara de Salvación Nacional, movimiento que apoyó al presidente electo en campaña, Carol Borda estuvo el 20 de julio pidiendo firmas entre los pupitres del Congreso para que la posesión presidencial fuera en el Cauca (que se cambió a Cali). También radicó recientemente una queja disciplinaria contra ‘Lalis’ (la representante Laura Beltrán) por comentarios relacionados con los 18.677 menores secuestrados por las Farc, según la JEP. Borda, politóloga de la Universidad Nacional que creó el colectivo “Empoderadas”, es una activista cristiana que hace parte de la iglesia Misión Carismática Internacional, la misma de los padres de su compañera de bancada y amiga, la senadora Sara Castellanos. Lea también: Primicia | El fallo a favor de Petro que le daría personería jurídica a partido político de De la Espriella Llega al Congreso con 31 años, fue mujer más votada a la Cámara por Bogotá, y se define a sí misma como “hija de Dios, esposa y madre, activista provida y por la niñez”. Esta semana, junto a la “bancada provida”, acompañó la radicación de un acto legislativo “para incorporar expresamente en la Constitución que la vida humana se considere desde la fecundación” pese a que la Corte Constitucional ya sentó un precedente a favor del aborto libre hasta la semana 24. En esta entrevista, habla de su respaldo a la agenda de De la Espriella, sus críticas a la derecha y otros temas. En contexto: Defensores de la Patria busca ser partido político: CNE tiene la palabra final

Es la única de Salvación Nacional en la Cámara. ¿Cómo asume el reto?

“Ha sido una experiencia muy grata para mí. Tengo una gran expectativa de impactar de manera positiva lo que representamos desde Salvación Nacional y especialmente a los jóvenes. Por supuesto, tenemos aliados naturales. Desde el inicio de la campaña de Abelardo trabajamos junto con Creemos. Consideramos que también vamos a tener aliados naturales en el Centro Democrático; y, no sé si todos, pero también en Cambio Radical y en otros partidos”.

Usted impulsó la proposición para que la posesión del 7 de agosto no fuera en Bogotá, ¿por qué la insistencia de Abelardo de la Espriella en hacerlo en otro lugar?

“Porque ha sido una bandera del presidente gobernar para las regiones y no solamente se acompaña de símbolos, de gestos, sino de acciones concretas. Por ello ha hecho no solo varias giras a nivel nacional, sino también un empalme territorial. Darle a las regiones la voz para poder también entender el contexto que el gobierno nacional de Gustavo Petro no ha querido dejar ver ha sido un punto clave en su agenda. No creo que responda solamente a un gesto, es una necesidad. Es una necesidad de recuperar el control territorial por parte del Estado”.

Además del proyecto de acto legislativo para prohibir el aborto, ¿qué otros piensa radicar en estos primeros meses?

“El principal proyecto busca defender la causa provida mediante una ley marco de protección a la maternidad que garantice información completa para que las mujeres puedan tomar sus decisiones. Además, se impulsará la eliminación del impuesto a los pañales y del impuesto saludable, se promoverá el bono escolar para defender la libertad de educar y se apoyará la eliminación de las APPA y las ZPPA para facilitar el desarrollo de las comunidades y del sector minero-energético”.

Pero la Corte Constitucional ya se pronunció sobre el aborto y lo permite hasta la semana 24; y después en tres causales.

“Una cosa es lo que dice la Corte Constitucional y otra cosa es lo que está consagrado no solamente en la Constitución, sino en el bloque de constitucionalidad. Es decir, Colombia ha ratificado tratados internacionales sobre la protección de la vida desde el vientre en gestación y eso tiene rango constitucional, algo que la Corte Constitucional decidió obviar con la despenalización. Lo que sí es cierto es que hay que seguir combatiendo el aborto clandestino. También es cierto que existen unas situaciones, condiciones y requerimientos para poder practicar el aborto que hoy no se están aplicando. Siga leyendo: Abelardo de La Espriella insiste en que no saldrá del país como presidente: “me quedo en las regiones” Por otro lado, la misma sentencia de la Corte, la C-055 de 2022, exhortó al Estado y al Legislativo a tomar medidas también en protección de la vida del que está en el vientre, de manera ‘incremental’ y gradual. Eso es algo que no está pasando”.

Usted habla de fortalecer a la familia. ¿Qué opina del movimiento tradwife, que, por ejemplo, en casos extremos en Estados Unidos se refiere a que las mujeres no puedan votar?

“No, totalmente en contra. Para nada estamos de acuerdo con quitarles participación a las mujeres. Consideramos que una mujer, en su libertad, puede vivir el modelo de vida que quiera. Si quiere ser conservadora, estar en su casa, trabajar para sus hijos, para su esposo, que lo haga en libertad y que no sea satanizada por eso. Y si quiere construir otro proyecto de vida, también lo puede hacer en libertad. Eso es lo que nosotros defendemos: la libertad. En el caso de la educación, defendemos la libertad de los padres para educar”.

Usted decidió denunciar a Viviana Marín, de la JUCO, que dijo que iba a hacer “invivible el país”. ¿Qué la motivó a eso?

“Primero, porque es funcionaria pública. Segundo, porque las banderas que representa la JUCO son abiertamente violentas para lo que necesita nuestro país. Por supuesto, todo el mundo puede defender los ideales que considere, pero lo que no puede hacer, siendo funcionaria pública, como lo es ella —asesora de una concejal del Pacto Histórico—, es invitar a desestabilizar el país diciendo que lo van a hacer invivible”. Lea también: ¿Qué implica que De la Espriella gobierne desde Barranquilla con sedes alternas en Medellín y Cali?

Usted ha sido crítica con algunos sectores de la derecha...

“Yo soy muy crítica con esa derecha que creo que ha sido útil al juego de la estatización. Ha engrandecido el Estado, generado corrupción y alimentado la indignación que Gustavo Petro capitalizó para llegar a la Presidencia. Me formé en la Universidad Nacional, milité en la izquierda y entendí que era una ideología fracasada. Por eso creo en una renovación de la derecha: una que defienda sus principios sin complejos”.

Hay una polémica con uno de los senadores por Salvación Nacional, Alejandro Bermeo, quien ha sido acusado de violencia de género. Además, de sus actuaciones durante la campaña. ¿Cómo ve ese tema?

“Junto con Sara Castellanos rechazamos la forma de hacer política de Bermeo. Rechazamos totalmente lo que hoy está en investigación porque Salvación Nacional representa no solo el cumplimiento de la ley, sino también principios éticos. Él no nos representa como bancada y, a nivel personal, me gustaría que diera un paso al costado”. Preguntas y respuestas