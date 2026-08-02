“Milité en la izquierda y entendí que era una ideología fracasada”: congresista Carol Borda

Como la única representante a la Cámara de Salvación Nacional, movimiento que apoyó al presidente electo en campaña, Carol Borda estuvo el 20 de julio pidiendo firmas entre los pupitres del Congreso para que la posesión presidencial fuera en el Cauca (que se cambió a Cali).
También radicó recientemente una queja disciplinaria contra ‘Lalis’ (la representante Laura Beltrán) por comentarios relacionados con los 18.677 menores secuestrados por las Farc, según la JEP.
Borda, politóloga de la Universidad Nacional que creó el colectivo “Empoderadas”, es una activista cristiana que hace parte de la iglesia Misión Carismática Internacional, la misma de los padres de su compañera de bancada y amiga, la senadora Sara Castellanos.
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Llega al Congreso con 31 años, fue mujer más votada a la Cámara por Bogotá, y se define a sí misma como “hija de Dios, esposa y madre, activista provida y por la niñez”.
Esta semana, junto a la “bancada provida”, acompañó la radicación de un acto legislativo “para incorporar expresamente en la Constitución que la vida humana se considere desde la fecundación” pese a que la Corte Constitucional ya sentó un precedente a favor del aborto libre hasta la semana 24. En esta entrevista, habla de su respaldo a la agenda de De la Espriella, sus críticas a la derecha y otros temas.
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