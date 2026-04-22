¿Qué consecuencias penales podrían enfrentar Guerrero, Carrillo y los señalados por Angie Rodríguez?

Angie Rodríguez, actual directora de Fondo Adaptación y quien hasta hace unos meses fue la mano derecha del presidente Gustavo Petro, hizo varias denuncias sobre el ambiente en la Casa de Nariño y en especial contra Juliana Guerrero, quien fue postulada para el Viceministerio de Juventud, y otros funcionarios. Según declaraciones de la exdirectora del Dapre a la revista Semana y a Caracol Radio, Guerrero y otros funcionarios del gabinete hacen parte de un entramado para sacarla de la dirección del Fondo y así tener el control del presupuesto que maneja esa entidad. Lea también: “En la Casa de Nariño el poder y el dinero los tiene enceguecidos”: Angie Rodríguez, exmano derecha de Petro En ese escenario, Rodríguez denunció ser víctima de extorsión y afirmó sospechar de Miguel Ángel Ospino Romero, su exasesor y con quien había trabajado anteriormente. “Lo que veo es que él es un traficante de la información. Juega con todo el mundo. Él trabajaba en el Dapre y luego yo lo llevo al Fondo Adaptación, pero ya no está”, subrayó sobre el funcionario. Rodríguez sostuvo ante medios nacionales que en la Casa de Nariño “no solo hay extorsión, sino amenaza y constreñimiento” y ha apuntado también contra Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD), quien estaría detrás junto a Juliana Guerrero para sacarla de su puesto.

Al director de la UNGRD, Angie Rodríguez lo ha acusado de presuntamente pagar a una persona para obtener información sobre ella, catalogando esto como supuesto “espionaje” y “concierto para delinquir”. En sus declaraciones, la funcionaria también mencionó a Carrillo como presunto responsable de amenazas, atribuyéndole mensajes como: “Lo que ella no sabe es que adentro le lloverá candela”, haciendo esto referencia a quererla “matar” o “llevar presa”.

Por otro lado, una de las denuncias quizás más graves dentro de las entrevistas fueron las hechas en contra de Guerrero, a quien acusó de tener presuntos vínculos con el ELN. “Se ufanaba de tener vínculos con el ELN (...) decía que era amiga de ellos y tenía relación, entonces en mi caso las personas piensan dos veces antes de hablar en contra de ella”, sostuvo la directora de Fondo Adaptación ante la revista mencionada.

¿Qué penas podrían enfrentar los presuntos implicados si son ciertas las denuncias de Angie Rodríguez?

Para dimensionar las implicaciones que tienen las graves denuncias de Angie Rodríguez, EL COLOMBIANO se contactó con el abogado penalista Andrés Arteaga, quien en primer lugar aclaró que estos señalamientos de la funcionaria “deben necesariamente haber sido puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para efectos de su verificación”. El penalista le aclaró a este medio que las exigencias económicas para no divulgar información claramente constituyen el delito de extorsión. “Este es un delito grave que implica constreñir a una persona para obtener un provecho ilícito, y su configuración dependerá de que se logre identificar quiénes son los responsables y que efectivamente existió esa presión ilegítima”, subrayó el abogado Arteaga, agregando que según el Código Penal, la pena puede ser de 16 a 24 años de prisión. Asimismo, sobre las acusaciones que ha hecho Rodríguez respecto a amenazas, el jurista señaló en conversación con este medio que este delito “requiere que exista una conducta idónea para generar temor o zozobra relevante” y su pena podría ser de 4 a 8 años de prisión.

Por último, respecto a los presuntos vínculos de Juliana Guerrero con la guerrilla del ELN, para el abogado Arteaga, en caso de demostrarse esta conexión podría configurar el delito de concierto para delinquir que va de 4 a 9 años de prisión, o inclusive rebelión, que va de 8 a 13 años y medio de privación de la libertad. “No obstante, es fundamental insistir en que la sola denuncia no configura responsabilidad penal. En este momento se trata de un escenario mediático que debe ser verificado judicialmente, en el que prevalece el principio de presunción de inocencia y donde la carga de la prueba recae en quien acusa, o en principio en quien hace estas afirmaciones”, concluyó el experto penalista a este medio, insistiendo en que las declaraciones de Angie Rodríguez ya debieron ser compartidas ante el ente acusador. Siga leyendo: Angie Rodríguez revela que en el gobierno Petro se toman decisiones por rumores: La salida del general Triana fue por un “chisme”

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