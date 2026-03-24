Caracol TV termina vínculo laboral con Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas tras denuncias de presunto acoso sexual

En medio del #MeToo de varias periodistas que denunciaron hechos de presunto acoso sexual en Caracol Televisión, ese canal anunció este martes —por primera vez con nombres propios— que los periodistas y presentadores Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego no serán más parte del noticiero.
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En un comunicado de prensa, Caracol dijo que dio por terminado el vínculo laboral con Orrego, al igual que con Vargas “de mutuo acuerdo”. Sobre esas salidas, la empresa señaló que “no constituyen un juicio de valor sobre los hechos denunciados, ni aplican una conclusión sobre responsabilidades individuales”.