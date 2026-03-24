Caracol TV termina vínculo laboral con Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas tras denuncias de presunto acoso sexual

En medio del #MeToo de varias periodistas que denunciaron hechos de presunto acoso sexual en Caracol Televisión, ese canal anunció este martes —por primera vez con nombres propios— que los periodistas y presentadores Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego no serán más parte del noticiero. Le puede interesar: Fiscalía abrirá investigación por denuncias de presunto acoso sexual en Noticias Caracol. En un comunicado de prensa, Caracol dijo que dio por terminado el vínculo laboral con Orrego, al igual que con Vargas “de mutuo acuerdo”. Sobre esas salidas, la empresa señaló que “no constituyen un juicio de valor sobre los hechos denunciados, ni aplican una conclusión sobre responsabilidades individuales”.

“Responden a la necesidad de proteger la integridad de todas las personas involucradas y sus familias, asegurar que las investigaciones puedan adelantarse con plena independencia y preservar la confianza que la sociedad deposita en nuestra organización”, agregó el comunicado y lamentó la situación.

Respecto a las denuncias que se han conocido en redes sociales sobre hechos de presunto acoso sexual ocurridos en ese entorno laboral, Caracol afirmó que son “de particular gravedad” y “conmueven profundamente a nuestra organización”, por lo cual requieren una respuesta “clara, responsable y transparente”. Lea más: Jorge Alfredo Vargas rompe el silencio tras terminar el vínculo con Caracol TV en medio de escándalo de presunto acoso sexual

En ese sentido, la comunicación señaló que “en Caracol Televisión entendemos que situaciones de esta naturaleza deben ser abordadas con la máxima seriedad, con respeto por todas las personas involucradas y con un compromiso inequívoco con las víctimas y con la verdad”. Por otro lado, el canal expresó su “respeto y reconocimiento” a “quienes han alzado la voz”, pues “sabemos que hacerlo no es fácil”. También señalaron que el proceso que iniciaron “está orientado a escucharlas, acompañarlas y garantizar que cada testimonio sea tratado con la seriedad, el cuidado y la confidencialidad que merece”.

Finalmente, Caracol Televisión se comprometió con “la permanente construcción de un entorno laboral seguro, respetuoso y digno para todos nuestros colaboradores, sin distingo alguno” y aseguró que seguirán reforzando “todas las medidas para que este propósito se cumpla día a día”. Vale recordar que este martes la Fiscalía General de la Nación informó que abrirá una investigación por las denuncias conocidas en los últimos días sobre las denuncias de presunto acoso sexual dirigidas contra estos dos periodistas y presentadores de Noticias Caracol.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué cargos enfrentan Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego? Actualmente, la Fiscalía adelanta una indagación preliminar por presunto acoso sexual. No se han formulado cargos penales aún, pero el ente investigador busca determinar la veracidad de los testimonios publicados en redes sociales. ¿Qué dijo Caracol Televisión sobre las víctimas? El canal expresó su “respeto y reconocimiento” a las mujeres que alzaron la voz, comprometiéndose a escucharlas, acompañarlas y garantizar la confidencialidad de sus testimonios en un entorno laboral que calificaron como “de particular gravedad”. ¿Quiénes reemplazarán a los presentadores en Noticias Caracol? Hasta el momento, el canal no ha anunciado reemplazos oficiales. Se espera que en las próximas emisiones se reasigne el liderazgo de las secciones de noticias generales y deportes a periodistas del equipo actual.