Cara a cara en la Corte Suprema: Juliana Guerrero y Jennifer Pedraza se enfrentan por denuncias académicas

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia recibirá este viernes 14 de noviembre, a las 8:30 a.m., a la representante a la Cámara Jennifer Pedraza y a la exasesora del Ministerio del Interior Juliana Guerrero, quienes se enfrentarán en una audiencia de conciliación tras denuncias cruzadas.

La polémica comenzó cuando Juliana Guerrero denunció a la congresista por delitos informáticos y calumnia, luego de que Pedraza cuestionara la hoja de vida y los títulos presentados por la joven para ser postulada como viceministra de las Juventudes del Ministerio de la Igualdad. Pedraza sostuvo que los recientes hallazgos de la Fundación Universitaria San José evidencian que Guerrero registró títulos fraudulentos.

“Juliana Guerrero nunca pisó un salón de clases para estudiar, ni el tecnólogo ni Contaduría Pública, pues la universidad no tiene registros de notas, asistencia ni calificaciones de esos programas”, afirmó la congresista. Ante los señalamientos de Guerrero, Pedraza comentó: “Creo que Juliana vino por lana y salió trasquilada”.

La congresista también presentó una denuncia ante la Fiscalía General contra Guerrero y varios directivos de la universidad por fraude procesal y falsedad en documento público.