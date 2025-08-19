Capturado presunto responsable de masacre en la que murieron 5 personas en puente de Rumichaca

Las autoridades capturaron a Pérez Tovar en el barrio La Laguna, en Ipiales, mediante un operativo en conjunto entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. Los elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación permitieron identificar al presunto responsable del ataque armado en zona fronteriza con Ecuador.

La Fiscalía General de la Nación aseguró en centro carcelario a Jhon Keiner Michael Pérez Tovar, ciudadano venezolano señalado de participar en los asesinatos ocurrido el 27 de noviembre de 2024 en el sector Voladero del Puente Internacional de Rumichaca, en Ipiales, Nariño. El ataque sicarial cobró la vida de cinco personas, incluido un adolescente de 17 años.

Pérez, de nacionalidad venezolana, no aceptó los cargos formulados por el ente investigador. Se determinó una medida de aseguramiento en centro carcelario para el procesado, quien deberá enfrentar el proceso penal desde prisión.

Hay que recordar que los hechos ocurrieron en horas de la noche del 27 de noviembre de 2024 en el sector conocido como Voladero, ubicado en el Puente Internacional de Rumichaca. Según el material probatorio, Pérez habría actuado en compañía de otro hombre armado durante la ejecución del crimen.

Héctor José Meléndez Acosta enfrenta proceso penal por su presunta participación en el mismo ataque armado del puente de Rumichaca. Este segundo procesado fue acusado formalmente por la Fiscalía y actualmente enfrenta juicio oral dentro del sistema penal acusatorio colombiano.

Los atacantes dispararon contra un grupo de personas que se encontraba en el lugar de los hechos. La acción sicarial resultó en la muerte inmediata de dos ciudadanos en el sitio del ataque, entre las víctimas fatales se encontraba un adolescente de 17 años de edad

Tres personas adicionales resultaron heridas durante el ataque armado y fueron trasladadas hacia centros asistenciales para recibir atención médica especializada. Sin embargo, estas víctimas fallecieron durante el traslado o mientras recibían atención médica, elevando el número total de muertos a cinco personas.

