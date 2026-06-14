“Con Puerto Antioquia, los costos logísticos del café se reducen entre 30% y 40%”, Asoexport

El café colombiano cuenta desde ahora con una nueva alternativa para llegar a los mercados internacionales. La habilitación de Puerto Antioquia para la exportación del grano abre una oportunidad para fortalecer la competitividad del sector, al ampliar la oferta logística disponible para productores y exportadores.
Gracias a su ubicación estratégica, más cercana a regiones cafeteras como Antioquia y el Eje Cafetero, el puerto podría reducir tiempos de transporte, mejorar la eficiencia operativa y contribuir a una cadena exportadora más ágil y competitiva. Por eso, en EL COLOMBIANO conversamos con Gustavo Gómez, presidente de la Asociación de Exportadores de Café (Asoexport).