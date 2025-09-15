Capturaron a alias Bendecido, peligroso criminal al servicio del Clan del Golfo y requerido en extradición por narcotráfico

En un golpe coordinado y estratégico, las autoridades colombianas confirmaron un nuevo golpe al crimen organizado con la captura de John Jairo García Murillo, alias Bendecido, un hombre que operaba en la sombra al servicio del Clan del Golfo, lejos de los focos, pero con gran poder de influencia y logístico. La detención, confirmada por el director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana este lunes 15 de septiembre, se llevó a cabo en Montería, Córdoba, en una operación conjunta con la Fiscalía General de la Nación y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). Le puede interesar: Tribunal suspende provisionalmente el nombramiento de Juan Carlos Florián en el Ministerio de la Igualdad

Alias Bendecido, según las autoridades, no era un eslabón más en la cadena del CDG, era un engranaje vital para las operaciones. Su función, bajo un modelo de ‘outsourcing’ criminal, le permitía moverse con mayor discreción y eficiencia, enviando una tonelada de cocaína al mes a Centroamérica y Estados Unidos.

John Jairo García Murillo, alias Bendecido, al momento de su captura por parte de la Policía. FOTO: Policía Nacional

Su captura no solo interrumpió una de las rutas de narcotráfico más activas del país, sino que también puso en evidencia la sofisticación de estas redes criminales para evadir la ley y la capacidad de las autoridades para adaptarse a sus nuevas modalidades.

Un perfil criminal de alto valor

La operación que llevó a la captura de ‘Bendecido’ se basó en un meticuloso trabajo de seguimiento. En un video publicado por el general Triana, se observó cómo el sujeto intentaba despistar a las autoridades, cambiando de vehículo para pasar desapercibido. Al final su intento de huida fue en vano. El detenido, solicitado en extradición por la Corte del Distrito Este de Texas, Estados Unidos, por delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas, era la mente maestra detrás de una red que generaba 30 millones de pesos mensuales en ganancias ilícitas para el Clan del Golfo.

El general Triana señaló que, “el extraditable, un narcotraficante que delinquía en outsourcing criminal con el ‘Clan del Golfo’, en el Urabá, Antioqueño y Córdoba, tenía la capacidad de enviar una tonelada de cocaína mensual a Centroamérica y Estados Unidos, mediante lanchas Gofast”. De acuerdo con el director de la entidad, con su detención, se logró evitar la comercialización de 2.5 millones de dosis de droga al mes, siendo un impacto significativo en la lucha contra el narcotráfico en el país.

La camioneta de la discordia, ¿a quién pertenece?

En medio de la investigación, un detalle llamó la atención de las autoridades: la camioneta en la que se movilizaba alias ‘Bendecido’ al momento de su captura. Según información revelada por El Tiempo, el vehículo, una Toyota Hilux plateada, avaluada en 169 millones de pesos, está a nombre de una mujer, Luz Mery Madariaga Mejía. De esta mujer no tendrían ningún tipo de información, por lo que la Policía Nacional inició una investigación para determinar si existe algún nexo entre la dueña del vehículo y el líder criminal, o si se trataba de una fachada para encubrir todas sus actividades ilegales.

Alias Bendecido y otros criminales del Clan del Golfo capturados por las autoridades. FOTO: Policía Nacional