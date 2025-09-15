Capturaron a alias Bendecido, peligroso criminal al servicio del Clan del Golfo y requerido en extradición por narcotráfico

En un golpe coordinado y estratégico, las autoridades colombianas confirmaron un nuevo golpe al crimen organizado con la captura de John Jairo García Murillo, alias Bendecido, un hombre que operaba en la sombra al servicio del Clan del Golfo, lejos de los focos, pero con gran poder de influencia y logístico.
La detención, confirmada por el director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana este lunes 15 de septiembre, se llevó a cabo en Montería, Córdoba, en una operación conjunta con la Fiscalía General de la Nación y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
