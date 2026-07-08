Por el expediente de Nicolás Petro ya pasaron 2 fiscales, 3 años de audiencias y nada que empieza el juicio

Tras el retiro de la segunda fiscal encargada del caso, el expediente contra Nicolás Petro Burgos ajustó tres años sin llegar al juicio oral, en medio de dilaciones de su defensa y controversias por las supuestas intervenciones del papá, el presidente Gustavo Petro.

La salida de Lucy Marcela Laborde Betancourt fue notificada este lunes mediante una resolución interna, que dio por terminados varios encargos provisionales, incluyendo el que ella tenía en la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos.

Deja el caso de Nicolás Petro en la etapa preparatoria al juicio oral, en plena discusión sobre las pruebas que se debatirán en esa instancia.

Varias de ellas fueron apeladas por las partes, por lo que tanto la defensa como la Fiscalía están a la espera de las decisiones del Tribunal Superior de Barranquilla.

Petro Burgos, exdiputado del departamento del Atlántico, enfrenta una acusación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, por hechos ocurridos en el marco de la campaña presidencial de su padre Gustavo Petro Urrego en 2022.

Su caso comenzó en julio de 2023, cuando fue capturado junto con su exesposa Daysuris Vásquez, quien terminaría convertida en la principal testigo en su contra, luego de que Petro le fuera infiel con su amiga Laura Ojeda.

Ya se cumplieron tres años desde entonces, en medio de múltiples dilaciones, intervenciones del Gobierno Nacional y controversias jurídicas, entre ellas la excarcelación de Petro, quien ha seguido las audiencias en libertad, y el relevo del primer fiscal encargado, Mario Burgos, quien fue reemplazado por Lucy Laborde.

Según la teoría de la Fiscalía, Petro recibió dineros de dudosa procedencia cuando fungía como coordinador de la campaña presidencial en el Atlántico.

A esto se suma una investigación disciplinaria de la Procuraduría en contra el hijo del Presidente, derivada de los mismos cuestionamientos.

La defensa también ha contraatacado, logrando que a Laborde le abrieran una investigación interna porque supuestamente le filtró información reservada del expediente a la periodista Vicky Dávila, acérrima enemiga del Gobierno Nacional.

La propia Laborde denunció presiones indebidas del presidente Gustavo Petro, y solicitó que le fuera retirara una fiscal auxiliar que no solicitó, dado que se comportaba de manera sospechosa.