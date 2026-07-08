Viviane Morales respondió a las críticas por nombramiento en MinEducación: “Mi fe no va a alterar mi compromiso con la Constitución”

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, confirmó a la exfiscal y excongresista Viviane Morales como su ministra de Educación. Su nombramiento ha recibido diferentes críticas relacionadas con su idoneidad para el cargo y su activismo en defensa de valores cristianos. Estas fueron respondidas por la abogada.
Una vez conocido su nombramiento, uno de los cuestionamientos que salieron a la luz pública es sobre si dicha designación amenaza el carácter laico de la educación, pues su carrera política ha estado ligada a los movimientos religiosos, siendo asesora de la Asamblea Nacional Constituyente ligada al movimiento de la Unión Cristiana y, en su último período como senadora (2014-2018), impulsó un referendo para restringir la adopción de menores de edad por parte de parejas del mismo sexo o personas solteras.
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“En pleno siglo XXI, ¿estará el nuevo gobierno pensando en entregar el Ministerio de Educación a una iglesia cristiana? ¿Abandonará el carácter laico de su educación y retornará a los enfoques dominantes hasta fines del siglo XIX?”, fue una de las críticas que lanzó el reconocido pedagogo Julián de Subiría.