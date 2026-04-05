Así ‘Calarcá’ se fortalece en plena negociación: crece 111% y ya tiene casi 3.000 combatientes

El 16 de octubre de 2023, Tibú (Norte de Santander) fue testigo de lo que parecía un hito de paz: la instalación formal de la mesa de conversaciones con el Estado Mayor Central. Hoy, más de dos años después, la inteligencia militar revela un panorama más cercano a la guerra que a la paz que dialogan.
Datos conocidos en exclusiva por EL COLOMBIANO muestran que el grupo disidente comandado por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, no solo se mantuvo sino que se fortaleció casi triplicando su pie de fuerza armado. Pasó de tener 1.400 personas en armas (en 2023) a 2.958 (hoy): un incremento del 111 % en pleno proceso de diálogo con el gobierno.
Hoy, rebautizado como Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), el de “Calarcá” (con 22 años de formación criminal en Farc) no solo es el grupo más poderoso de la mesa de negociación, sino una maquinaria compuesta por 16 estructuras consolidadas en tres bloques: Jorge Suárez, Magdalena Medio y Comandante Raúl Reyes. Su influencia ya se extiende a 10 departamentos y cerca de 100 municipios, imponiendo su control en territorios donde antes no tenía presencia.
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La acción más reciente lo evidencia: en la noche del viernes, en Briceño (Antioquia), una facción disidente del Frente 36 —dirigida por alias “Primo Gay” y bajo órdenes de “Calarcá”— detonó una motobomba frente a la estación de Policía del municipio. Aunque en la zona también tiene presencia el Clan del Golfo, las autoridades han señalado de manera preliminar al grupo de “Calarcá” como responsable.
Hay que recordar que hace unos días el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó en Hora 20 de Caracol Radio a alias Calarcá como “un criminal que está delinquiendo” y que “debe ser capturado”, pero que su cartera actuará acorde a lo ordenado por el presidente Gustavo Petro.
El funcionario recordó que tras operativos en Antioquia, en octubre de 2025, en los que fue “neutralizado” alias Ramiro, se evidenciaron fracturas internas: “El Frente 18 le dijo al 36 —ambos de “Calarcá”—: ‘muchas gracias, ustedes no ayudan; nos vamos con ‘Mordisco’”.
Cabe recordar que alias Calarcá mantiene suspendida su orden de captura desde que en 2023 inició su participación en la mesa de paz, una medida que la Fiscalía ya evalúa levantar.
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Para las autoridades locales no hay ambigüedad en el atentado con motobomba en Briceño. El secretario de Seguridad de Antioquia, el general (r) Luis Eduardo Martínez, lo resumió así: “Esa estructura (Frente 36) pertenece al siempre nombrado Calarcá. Un asesino que lleva a cabo acciones a lo largo y ancho del departamento con sus frentes, que desplaza, que asesina, que ordena atentados terroristas y sigue en mesas de diálogo con el Gobierno Nacional”.