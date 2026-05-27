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Así quedaron los duelos de cuartos de final de la Copa Imposible que se disputa en Medellín

Nacional, DIM, la Selección Antioquia y la Selección Colombia Sub 17 tienen duelos importantes en el Atanasio Girardot y la Cancha Marte 1.

  • La Selección Colombia Sub 17 que dirige Fredy Hurtado sigue firme en la Copa Imposible y este jueves disputará el duelo de cuartos de final del torneo. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    La Selección Colombia Sub 17 que dirige Fredy Hurtado sigue firme en la Copa Imposible y este jueves disputará el duelo de cuartos de final del torneo. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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La Copa Imposible sigue su marcha en Medellín y este jueves se disputarán los duelos de los cuartos de final del torneo, compromisos que se desarrollarán en el estadio Atanasio Girardot y la Cancha Marte 1.

La programación arranca desde las 8:00 de la mañana en la Cancha Marte 1, con la disputa de cuatro compromisos en la mañana, mientras que en horas de la tarde, los duelos serán en el estadio Atanasio Girardot.

El torneo, que se juega por primera vez, ha contado con la presencia de clubes de Argentina, Brasil, México, Chile, Bolivia y Colombia, en el que muchos han catalogado como el Mundialito de Clubes.

Entre los jugadores destacados están Nahuel Goytia de River Plate con tres tantos, mientras que con dos están Lucas Suzano de Fluminense, Eliás Cantero de River Plate, Neri Romero y Alan Alcatraz de Universidad de Chile.

Pero todo no ha sido solo fútbol, los jugadores de los diferentes clubes han aprovechado también para visitar lugares turísticos de la ciudad y conocer los atractivos que tiene Medellín para sus visitantes.

Cuartos de final de la Copa Imposible

Jueves

Cancha Marte 1

8:00 a.m., Bolívar - Santa Fe

10:00 a.m., Fortaleza - Deportivo Cali

12:00 m. Selección Antioquia - U de Chile

2:00 p.m., Chivas- DIM

Atanasio Girardot

2:00 p.m., Argentino Jrs. - Inter Palmira

3:45 p.m., River Plate - Flamengo

5:30 p.m., Boca Juniors - Atlético Nacional

7:00 p.m., Selección Colombia - Fluminense

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