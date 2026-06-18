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Bomberos voluntarios de Colombia quedarán exentos del impuesto vehicular tras iniciativa promovida desde Antioquia

La medida beneficiará a cerca de 900 cuerpos de bomberos del país y permitirá que los recursos se destinen a la atención de emergencias y el fortalecimiento de sus capacidades operativas.

  • Cerca del 90 % de los cuerpos de bomberos en Colombia son voluntarios y serán beneficiados. Foto: Jaime Pérez
    Cerca del 90 % de los cuerpos de bomberos en Colombia son voluntarios y serán beneficiados. Foto: Jaime Pérez
  • El proyecto recibió respaldo de 86 congresistas de distintos partidos del territorio nacional. Foto: Edwin Bustamante Restrepo
    El proyecto recibió respaldo de 86 congresistas de distintos partidos del territorio nacional. Foto: Edwin Bustamante Restrepo
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 2 horas
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Los cuerpos de bomberos voluntarios de Colombia quedarán exentos del pago del impuesto vehicular para los automotores utilizados en la atención de emergencias, luego de la aprobación de una iniciativa promovida por la Gobernación de Antioquia y respaldada por congresistas de diferentes regiones del país.

La propuesta, que modifica el artículo 141 de la Ley 488 de 1998 y avanza hacia la sanción presidencial, busca reducir la carga económica de estos organismos y permitir una mayor destinación de recursos a sus labores de atención y control de incendios, rescates y manejo de materiales peligrosos.

La modificación establece que se exoneran del “pago de impuesto los vehículos de los cuerpos de bomberos debidamente reconocidos, por la ley 1575 de 2012, para la atención y control de emergencias o eventos relacionados con incendios, rescates y materiales peligrosos”.

Según explicó Lina Cuartas Ospina, secretaria Privada del Departamento, la iniciativa contó con el acompañamiento de congresistas de distintas regiones y representa un cambio en la destinación de los recursos de los cuerpos de bomberos voluntarios, que anteriormente debían asumir el pago de este tributo con sus presupuestos.

“Esta es una iniciativa que nació en el gobierno de Antioquia y evidencia una vez más el compromiso que tenemos con hombres y mujeres que tienen una enorme vocación de servicio, pero con recursos muy limitados para ejercer su labor. Los vehículos de los cuerpos de bomberos voluntarios de Colombia quedan exoneados del pago del impuesto vehicular, es decir los automotores que usan para atender emergencias en su trabajo misional”, detalló la Secretaria Privada.

El proyecto recibió respaldo de 86 congresistas de distintos partidos del territorio nacional. Foto: Edwin Bustamante Restrepo
El proyecto recibió respaldo de 86 congresistas de distintos partidos del territorio nacional. Foto: Edwin Bustamante Restrepo

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Apoyo del Congreso y entrega de vehículos cisterna en Antioquia

En Colombia existen cerca de 900 cuerpos de bomberos, de los cuales el 90 % corresponde a organismos voluntarios. La propuesta impulsada por la administración departamental tuvo como principales coautores a los senadores Paola Holguín y Juan Espinal, además del respaldo de 86 congresistas pertenecientes a diferentes partidos y movimientos políticos.

Tras conocerse la aprobación de la iniciativa, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián, se pronunció a través de su cuenta de X: “Gran alegría nos trae esta noticia: una iniciativa de la Gobernación de Antioquia, acompañada y respaldada por un grupo de congresistas, es hoy una realidad y pronto ley de la República. Los cuerpos de bomberos voluntarios de Colombia quedarán exentos del pago del impuesto vehicular en los automotores que atienden emergencias”.

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Por su parte, Caled Gutiérrez, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Carmen de Viboral e integrante de la Junta Departamental de Bomberos, señaló que la aprobación de la medida tendrá efectos en la situación financiera de estos organismos. “porque las ayudas son muy pocas y que nos quiten esa situación nos mejora mucho la situación económica. Acá en El Carmen tenemos nueve vehículos. Gracias Gobernador Andrés Julián por esta iniciativa tan buena”, dijo Gutiérrez.

Además de la exención tributaria, la Gobernación de Antioquia anunció que en los próximos días entregará 18 vehículos cisterna a cuerpos de bomberos voluntarios de igual número de municipios PDET y ZOMAC del departamento. Estos automotores fueron adquiridos mediante el mecanismo de Obras por Impuestos con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta de los organismos de emergencia.

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Andrés Julián Rendón
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