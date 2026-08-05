¿Aún no tiene plan? Conozca la programación de la Feria de las Flores 2026 para este miércoles 5 de agosto

La Feria de las Flores 2026 continúa este miércoles 5 de agosto con una agenda de actividades en distintos escenarios de Medellín. Durante el sexto día de la celebración, la Alcaldía de Medellín desarrollará una programación que incluye conciertos, tablados musicales, exhibiciones florales, ferias, actividades culturales y recorridos turísticos en espacios como Plaza Gardel, Parques del Río, el Jardín Botánico, Plaza Mayor, Parque Arví y varias comunas de la ciudad, con eventos distribuidos a lo largo de la jornada. Puede leer: ¿Cómo estará el clima en Medellín durante la Feria de las Flores 2026? Este es el pronóstico

Programación oficial para este miércoles 5 de agosto

La agenda de la Feria de las Flores incluye las siguientes actividades:

1. Parque Cultural Nocturno – Noche de Son y Bolero

Lugar: Plaza Gardel. Horario: 6:00 p. m. a 12:00 a. m. Artistas: María Cristina Plata, Septeto Santiaguero, Juan Carlos Coronel y José Mangual Jr. Ingreso: Gratuito hasta completar el aforo.

2. Tablado Musical – Comuna 9 (Buenos Aires)

Lugar: Parque La Milagrosa. Horario: 7:00 p. m. a 1:00 a. m. Artistas: Pacho Quinchía (artista de La Nave), Parranda Flow, Hernán Gómez, El Combo de las Estrellas y Jean Carlos Centeno. Ingreso: Gratis.

3. Tablado Musical – Comuna 14 (El Poblado)

Lugar: Parque El Poblado. Horario: 7:00 p. m. a 1:00 a. m. Artistas: Artistas Parceros, Los Hermanos Aicardi, Racini, Franko y Golpe a Golpe. Ingreso: Gratis.

4. Plaza de Flores

Lugar: Parques del Río. Horario: 2:00 p. m. a 10:30 p. m. Programación: Gastronomía, exhibiciones silleteras, talleres infantiles y presentaciones musicales de Unión Latina, Orquesta Profesional del Poli, Candela y Trova, Mediterráneo, Jorge Maldonado y la Sonora Matancera.

5. “Florecer (Orquídeas, Naturaleza y Tradiciones)”

Lugar: Jardín Botánico de Medellín. Actividad: Exposición floral abierta al público.

6. Vassar Feria

Lugar: Plaza Mayor Medellín. Horario: 10:00 a. m. a 10:00 p. m.

7. Festival de la Cerveza y el Ron “Cultura y Sabor”

Lugar: Vía de servicio de la avenida Bolivariana, Ciudadela Comercial Unicentro. Horario: 12:00 m. a 12:00 a. m. Fechas: Del 5 al 9 de agosto.

8. “Trueque en Flores”

Lugar: Comfama Parque Arví. Horario: 2:00 p. m. a 5:00 p. m. Actividad: Intercambio de plantas y experiencias relacionadas con el cuidado de la naturaleza.

9. Actividades permanentes en el Parque Arví

De ruta por las fincas silleteras: 10:00 a. m. a 2:00 p. m. (hasta el 16 de agosto). Ciclada Silletera: Pedaleando entre Flores: 10:30 a. m. a 2:00 p. m. (hasta el 16 de agosto). Sendero de la Tradición: 11:30 a. m. a 2:30 p. m. (hasta el 16 de agosto). Arví Nocturno: edición silletera: 4:30 p. m. a 10:00 p. m. (hasta el 16 de agosto).

10. Tapete de flores

Lugar: Centro Comercial Santa Fe. Disponibilidad: Hasta el 31 de agosto.

11. Cultura Parque Rodante

Santa Cruz: Carrera 50B # 97A-30, de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. Moravia: Calle 82A # 52-25, de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.

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La programación de este miércoles reúne actividades musicales, culturales, comerciales y turísticas en diferentes puntos de Medellín, permitiendo a residentes y visitantes participar en una nueva jornada de la Feria de las Flores 2026. La mayoría de los eventos son de acceso libre, aunque algunos escenarios estarán sujetos al aforo disponible. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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