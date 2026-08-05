¿Aún no tiene plan? Conozca la programación de la Feria de las Flores 2026 para este miércoles 5 de agosto

La Feria de las Flores 2026 continúa este miércoles 5 de agosto con una agenda de actividades en distintos escenarios de Medellín.
Durante el sexto día de la celebración, la Alcaldía de Medellín desarrollará una programación que incluye conciertos, tablados musicales, exhibiciones florales, ferias, actividades culturales y recorridos turísticos en espacios como Plaza Gardel, Parques del Río, el Jardín Botánico, Plaza Mayor, Parque Arví y varias comunas de la ciudad, con eventos distribuidos a lo largo de la jornada.
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